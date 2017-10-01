Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Лутковська просить заборонити НАБУ затримувати потенційних утікачів

За її словами, затримання його без санкції суду не може розглядатися як необхідний захід для запобігання злочину
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська просить Конституційний Суд визнати неконституційними повноваження правоохоронців, зокрема співробітників Національного антикорупційного бюро, затримувати підозрюваних у разі загрози їх втечі.
Лутковська просить заборонити НАБУ затримувати потенційних утікачів Валерія Лутковська. Фото: radiosvoboda.org

Про це йдеться в тексті її конституційного подання, повідомляють Українські Новини.

Лутковська зазначає, що Кримінальний процесуальний кодекс в лютому 2015 року було доповнено нормою, згідно з якою уповноважена посадова особа має право без рішення суду затримати підозрюваного в тому випадку, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можливий його втечу з метою ухилення від відповідальності при розслідуванні справи, підслідної НАБУ.

Омбудсмен наголошує, що виключно суд повинен виносити рішення щодо доцільності застосування тієї чи іншої міри запобіжного заходу до подібних осіб.

Також, на її думку, дана норма суперечить Конституції, оскільки "можливість втечі" передбачає те, що особа вже вчинила злочин, а значить, затримання його без санкції суду не може розглядатися як необхідний захід для запобігання злочину.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 01 2017 21:06
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.