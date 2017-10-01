Лутковська просить заборонити НАБУ затримувати потенційних утікачів

За її словами, затримання його без санкції суду не може розглядатися як необхідний захід для запобігання злочину

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська просить Конституційний Суд визнати неконституційними повноваження правоохоронців, зокрема співробітників Національного антикорупційного бюро, затримувати підозрюваних у разі загрози їх втечі.

Про це йдеться в тексті її конституційного подання, повідомляють Українські Новини.

Лутковська зазначає, що Кримінальний процесуальний кодекс в лютому 2015 року було доповнено нормою, згідно з якою уповноважена посадова особа має право без рішення суду затримати підозрюваного в тому випадку, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можливий його втечу з метою ухилення від відповідальності при розслідуванні справи, підслідної НАБУ.

Омбудсмен наголошує, що виключно суд повинен виносити рішення щодо доцільності застосування тієї чи іншої міри запобіжного заходу до подібних осіб.

Також, на її думку, дана норма суперечить Конституції, оскільки "можливість втечі" передбачає те, що особа вже вчинила злочин, а значить, затримання його без санкції суду не може розглядатися як необхідний захід для запобігання злочину.