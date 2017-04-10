Лутковська вимагає від Авакова припинити збір даних про водіїв на "єврономерах", - ДОКУМЕНТ
Відповідний лист на ім'я міністра внутрішніх справ Арсена Авакова направила уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.
Відповідно до опублікованого на сайті омбудсмена листа, офісом Лутковської було встановлено, що поліцейські складають списки власників авто з іноземною реєстрацією. Зокрема, при зупинці машин на єврономерах правоохоронці вимагають від їх власників повідомити місце прописки, номер мобільного телефону і дату в'їзду в Україну.
Омбудсмен зазначає, що "наявність у транспортного засобу номерного знака іноземної держави не є і не може бути самостійною причиною для його зупинки".
На думку Лутковської, вимога патрульних до водіїв автомобілів на єврономерах повідомляти певні дані не входить до повноважень поліції і не відповідає законодавству про захист персональних даних.
Уповноважена з прав людини також підкреслює, що збирати інформацію про перетин громадянами держкордону мають право тільки прикордонники.
"Незаконне збирання органами Нацполіції інформації про власників (водіїв) транспортних засобів з іноземною реєстрацією ... повинно бути припинене, а зібрана інформація - знищена", - заявила омбудсмен.
Лутковська просить главу МВС проінформувати її про вжиті з цього приводу заходи в місячний термін (лист датований 3 жовтня 2017 року).
Фото: ombudsman.gov.ua
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Нагадаємо, що представник Президента у парламенті Ірина Луценко повідомила, що до листопада планується ухвалення закону, що забороняє в'їзд нерозмитнених авто з іноземною реєстрацією.
7-го вересня, під Верховною Радою тривала акція за легалізацію нерозмитнених авто.
У 2017 році в Україну станом на 20 серпня українці ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією.
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