Лутковська вимагає від Авакова припинити збір даних про водіїв на "єврономерах", - ДОКУМЕНТ

Омбудсмен Валерія Лутковська вимагає від від МВС і Нацполіції припинити збір інформації про громадян України, власників автомобілів з іноземною реєстрацією.

Відповідний лист на ім'я міністра внутрішніх справ Арсена Авакова направила уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

Відповідно до опублікованого на сайті омбудсмена листа, офісом Лутковської було встановлено, що поліцейські складають списки власників авто з іноземною реєстрацією. Зокрема, при зупинці машин на єврономерах правоохоронці вимагають від їх власників повідомити місце прописки, номер мобільного телефону і дату в'їзду в Україну.

Омбудсмен зазначає, що "наявність у транспортного засобу номерного знака іноземної держави не є і не може бути самостійною причиною для його зупинки".

На думку Лутковської, вимога патрульних до водіїв автомобілів на єврономерах повідомляти певні дані не входить до повноважень поліції і не відповідає законодавству про захист персональних даних.

Уповноважена з прав людини також підкреслює, що збирати інформацію про перетин громадянами держкордону мають право тільки прикордонники.

"Незаконне збирання органами Нацполіції інформації про власників (водіїв) транспортних засобів з іноземною реєстрацією ... повинно бути припинене, а зібрана інформація - знищена", - заявила омбудсмен.

Лутковська просить главу МВС проінформувати її про вжиті з цього приводу заходи в місячний термін (лист датований 3 жовтня 2017 року).



Фото: ombudsman.gov.ua

Читайте також: Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Нагадаємо, що представник Президента у парламенті Ірина Луценко повідомила, що до листопада планується ухвалення закону, що забороняє в'їзд нерозмитнених авто з іноземною реєстрацією.

7-го вересня, під Верховною Радою тривала акція за легалізацію нерозмитнених авто.

У 2017 році в Україну станом на 20 серпня українці ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією.