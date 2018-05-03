Лутковська заявила про порушення прав людини під час знесення наметів під Радою

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська заявила, що під час знесення працівниками поліції наметового містечка біля будівлі парламенту зафіксована низка порушень прав людини.

"Інформація, отримана в результаті моніторингу уповноваженого з прав людини з відкритих джерел, свідчить про наявність обґрунтованих підстав стверджувати, що в діях правоохоронців вбачається низка грубих порушень прав людини, гарантованих Конституцією України", – йдеться в повідомленні омбудсмена.

Зокрема, зазначається, що порушене право на мирне зібрання. Обудсмен заявляє про порушення свободи слова, оскільки щонайменше троє журналістів заявили про перешкоджання їхній діяльності та отримання тілесних ушкоджень з боку правоохоронців.

Також було порушене право не бути підданим нелюдському поводженню, а також поводженню, що принижує людську гідність. Зокрема, щонайменше 19 людей отримали серйозні травми голови, опинилися в лікарні з черепно-мозковими травмами.

"Відбулося грубе порушення закону України "Про Національну поліцію", за яким поліцейському заборонено завдавати ударів по голові, шиї, ключичній області, статевих органах, попереку (куприку) та животу", – зазначено в зверненні.

Крім цього, омбудсмен заявила, що "є підстави сумніватися в проведенні об'єктивного розслідування зазначених подій" у зв'язку з цинічними висловлюваннями "окремих посадових осіб, які публічно висміюють порушення прав людини".

Омбудсмен закликала генерального прокурора України забезпечити швидке та ефективне розслідування подій 3 березня 2018 року. Також Лутковська звернулася до парламенту й уряду з проханням вдосконалити законодавство щодо ідентифікації поліцейських і ухвалити нормативно-правові акти щодо дій правоохоронців під час масових заходів.

Нагадаємо, вранці 3 березня поліція розпочала ліквідацію наметового містечка під Верховною Радою, що було там з осені минулого року. У поліції заявили, що знайшли на території наметового містечка гранати, запали, коктейлі Молотова, димові міни.

Виникли сутички, за підсумками яких до поліції забрали 111 людей. 13 людей потрапили до лікарень. Постраждали також сім співробітників Національної поліції.

У подіях під Радою постраждали щонайменше троє українських журналістів. Журналіст Богдан Кутєпов оприлюднив відеофрагмент спроб, які чинили співробітники поліції, аби перешкодити йому зйомку подій під Верховною Радою.

Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження щодо можливого перевищення службових повноважень поліцейськими під час ранкових подій біля Верховної ради України.

Водночас директор Департаменту комунікацій у МВС України Артем Шевченко заявив, що дії поліції щодо активістів під Радою не були надмірно жорсткі.