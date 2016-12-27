Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Луценко анонсував підвищення прокурорських зарплат на 60% у наступному році

Луценко наголосив, що таке підвищення заробітної плати стало можливим в першу чергу завдяки підтримці президента України і парламенту
Заробітна плата працівників органів прокуратури 2017 року буде підвищена на 61%, що дає можливість здійснити її виплату в середньому у розмірі 15-18 тис грн, залежно від вислуги років.
Луценко анонсував підвищення прокурорських зарплат на 60% у наступному році Юрій Луценко. Фото: Уніан

Генеральний прокурор Юрій Луценко відвідав Костянтинівську та Краматорську місцеву прокуратури.

Вітаючи співробітників органів прокуратури з новорічними святами, Луценко відмітив, що в якості подарунка може повідомити про заплановане підвищення зарплати у 2017 році. Так, за його словами, заробітна плата працівників органів прокуратури у 2017 році буде підвищена на 61%, що дає можливість здійснити її виплату в середньому у розмірі 15-18 тис. грн, в залежності від вислуги років (для порівняння: у 2016 році – 8-11 тис. грн). Крім того, заплановане підвищення щомісячної компенсації витрат на оренду житла з 2,5 тис. грн до 4 тис. грн (теж на 61% в порівнянні з 2016 роком), яка виплачується як щомісячна премія. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Генеральний прокурор наголосив, що таке підвищення заробітної плати стало можливим в першу чергу завдяки підтримці президента України і парламенту, які побачили, що "прокуратура дає результат та діє ефективно".

Водночас, Луценко підкреслив, що "всі наші досягнення ґрунтуються на роботі наших рядових працівників".

"Ви змогли дати імпульс змінам", - наголосив він, звертаючись до працівників органів прокуратури в Донецькій області.

У вересні Луценко розповів, що  проект держбюджету-2017 передбачає підвищення зарплат прокурорам удвічі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у доопрацьованому проекті закону №5000 про державний бюджет 2017 рік врахував пропозицію народних депутатів збільшити фінансування законотворчої діяльності Верховної Ради на 113,8 млн грн, у тому числі витрати на заробітну плату парламентаріїв - на 52,5 млн грн.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 12 2016 17:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Українська зовнішня і внутрішня політика - непослідовна, розбалансована і неузгоджена

Українська зовнішня і внутрішня політика - непослідовна, розбалансована і неузгоджена

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.