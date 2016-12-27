Луценко анонсував підвищення прокурорських зарплат на 60% у наступному році

Луценко наголосив, що таке підвищення заробітної плати стало можливим в першу чергу завдяки підтримці президента України і парламенту

Заробітна плата працівників органів прокуратури 2017 року буде підвищена на 61%, що дає можливість здійснити її виплату в середньому у розмірі 15-18 тис грн, залежно від вислуги років.

Генеральний прокурор Юрій Луценко відвідав Костянтинівську та Краматорську місцеву прокуратури.

Вітаючи співробітників органів прокуратури з новорічними святами, Луценко відмітив, що в якості подарунка може повідомити про заплановане підвищення зарплати у 2017 році. Так, за його словами, заробітна плата працівників органів прокуратури у 2017 році буде підвищена на 61%, що дає можливість здійснити її виплату в середньому у розмірі 15-18 тис. грн, в залежності від вислуги років (для порівняння: у 2016 році – 8-11 тис. грн). Крім того, заплановане підвищення щомісячної компенсації витрат на оренду житла з 2,5 тис. грн до 4 тис. грн (теж на 61% в порівнянні з 2016 роком), яка виплачується як щомісячна премія. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Генеральний прокурор наголосив, що таке підвищення заробітної плати стало можливим в першу чергу завдяки підтримці президента України і парламенту, які побачили, що "прокуратура дає результат та діє ефективно".

Водночас, Луценко підкреслив, що "всі наші досягнення ґрунтуються на роботі наших рядових працівників".

"Ви змогли дати імпульс змінам", - наголосив він, звертаючись до працівників органів прокуратури в Донецькій області.

У вересні Луценко розповів, що проект держбюджету-2017 передбачає підвищення зарплат прокурорам удвічі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у доопрацьованому проекті закону №5000 про державний бюджет 2017 рік врахував пропозицію народних депутатів збільшити фінансування законотворчої діяльності Верховної Ради на 113,8 млн грн, у тому числі витрати на заробітну плату парламентаріїв - на 52,5 млн грн.