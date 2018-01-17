Луценко: ГПУ поки не має претензій до екс-компанії Гонтарєвої у справі грошей Януковича

"ICU нічого не оформляла ні з виведення, ні по введенню коштів. Ми вивчали роль ICU", - сказав генпрокурор

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що поки не має доказів причетності компанії ICU до виведення грошей колишнього президента Віктора Януковича з України.

"Одна з спекуляцій звучить про те, що Луценко нібито не хоче звертати увагу на роль ICU. Це не так. ICU нічого не оформляла ні з виведення, ні по введенню коштів. Ми вивчали роль ICU. Ще до виходу матеріалів "Аль Джазіри" і "Української правди" слідство допитало начальників банків і членів ICU і отримало необхідні свідчення. Також Держкомісія з цінних паперів провела перевірку їх дій. За висновками перевірки говорять, що в діях брокера немає порушень закону. Результати цієї перевірки відправлені на експертизу. Від цієї експертизи і буде залежити, чи будуть пред'явлені підозри членам ICU", - сказав Луценко на засіданні комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, інформує LB.ua.

Нагадаємо, що питання ICU було піднято у зв'язку з публікацією арабським виданням Al Jazeera рішення Краматорського районного суду від 28 березня 2017 року про спецконфіскації. У ньому, зокрема, йдеться, що операції з купівлі державних облігацій, які потрапили разом з отриманими по ним грошей під спецконфіскацію, проводилися через групу ICU.

1,5 мільярда доларів оточення Віктора Януковича конфісковані в рамках вироку, винесеного соратнику олігарха Сергія Курченко - Аркадію Кашкіну. Гроші конфісковані з рахунків Ощадбанку і Приватбанку. Значна їх частина - це облігації внутрішньої держпозики.

За словами генпрокурора, заяви про те, що кошти Януковича "повернуті не правильно" покликані компрометувати рішення суду і повернути оточенню Януковича ці гроші.

У 2014 році новопризначена голова Національного банку України Валерія Гонтарєва пішла з поста глави ради директорів групи Інвестиційний Капітал Україна (ICU) і продала свою частку групі.

Водночас, компанія ICU впевнена у законності своїх дій в супроводі угод з купівлі облігацій, які фігурують в матеріалах справи.

Перед укладенням договорів на брокерське обслуговування, ICU провела обов'язкову процедуру ідентифікації та фінансового моніторингу щодо покупців ОВДП. Дані компанії були клієнтами Ощадбанку, в якому були відкриті грошові рахунки і рахунки в цінних паперах. Ціни, за якими компанії купували ОВДП, були узгоджені ними безпосередньо з банком. ICU не відкривала для цих компаній ніяких рахунків і не працювала з ними раніше. Роль ICU в даних угодах, стверджують в компанії, обмежувалася функцією агента.