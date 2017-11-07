Луценко хоче повторно внести подання на зняття недоторканності з Дейдея і Лозового
"Відразу заявляю про те, що щодо цих депутатів подання будуть внесені відразу після літніх канікул ... Якщо парламент не зняв недоторканності на цей раз, то з вересня буде змушений розглядати повторно", - повідомив на брифінгу після засідання Ради, повідомляє LB.ua.
За словами Луценка, він обурений рішенням парламенту і вважає це юридично і політично недопустимим.
Нагадаємо, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.
Сьогодні на вечірньому засіданні Верховна Рада розглянула подання на 5 народних депутатів.
Відтак, Регламентний комітет ВР підтримав подання ГПУ на зняття недоторканості з депутата від фракції БПП Борислава Розенблата та спрямував цей висновок Верховній Раді.
Також Рада проголосувала рішення про зняття недоторканості та дозвіл арешту депутата від "Народного фронту" Максима Полякова.
Водночас, Верховна Рада не дозволила притягнути до кримінальної відповідальності народного депутата "Радикальної партії Ляшка" Андрій Лозового та Євгена Дейдея.
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