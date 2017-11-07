Луценко хоче повторно внести подання на зняття недоторканності з Дейдея і Лозового

Подання будуть внесені відразу після літніх канікул

Генеральний прокурор Юрій Луценко має намір повторно внести подання на зняття недоторканності з депутатів Верховної Ради Євгена Дейдея (фракція "Народний фронт") і Андрія Лозового (фракція Радикальної партії Олега Ляшка) після літніх канікул парламенту.

"Відразу заявляю про те, що щодо цих депутатів подання будуть внесені відразу після літніх канікул ... Якщо парламент не зняв недоторканності на цей раз, то з вересня буде змушений розглядати повторно", - повідомив на брифінгу після засідання Ради, повідомляє LB.ua.

За словами Луценка, він обурений рішенням парламенту і вважає це юридично і політично недопустимим.

Нагадаємо, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.

Сьогодні на вечірньому засіданні Верховна Рада розглянула подання на 5 народних депутатів.

Відтак, Регламентний комітет ВР підтримав подання ГПУ на зняття недоторканості з депутата від фракції БПП Борислава Розенблата та спрямував цей висновок Верховній Раді.



