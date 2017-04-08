Луценко хоче, щоб Гройсман звільнив Бальчуна

Луценко вказує, що прокуратура та інші органи розслідують близько 90 кримінальних проваджень, які пов'язані з посадовцями "Укрзалізниці"

Генпрокурор Юрій Луценко просить прем'єр-міністра Володимира Гройсмана не продовжувати контракт із очільником "Укрзалізниці" Войцехом Бальчуном.

Про це йдеться у зверненні Луценка від 2 серпня, яке є у розпорядженні "Української правди".

У ньому Луценко вказує, що прокуратура та інші органи розслідують близько 90 кримінальних проваджень за фактами привласнення, розтрати, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами "Укрзалізниці".

Зокрема ГПУ розслідує привласнення службовцями УЗ у 2015-2017 роках державних коштів у сумі понад 150 млн грн шляхом укладання договорів на придбання товарів за завищеними цінами та фіктивних договорів.

Також згадується кримінальне провадження за фактом зловживання повноваженнями заступником начальника Департаменту локомотивного господарства УЗ, який своїми діями завдав збитку державі у сумі 12,8 млн грн.

У зверненні згадується, що наприкінці 2016 року прокуратура у Дніпропетровській області направила до суду обвинувальний акт стосовно службових осіб УЗ, які заволоділи державними коштами на суму понад 1,3 млн грн.

У тексті згадується ще декілька справ, де в різний спосіб фігурують чиновники "Укрзалізниці". Зокрема, є згадка про розслідування військової прокуратури за фактом розголошення працівниками УЗ відомостей, що становлять державну таємницю.

Також вказується, що УЗ програє майже усі суди комерційним структурам (з початку року відшкодування склали 22 млн грн).

"Вважаю, що така ситуація на залізничному транспорті зумовлена насамперед неналежним виконанням правління ПАТ "Укрзалізниця" покладених обов'язків", - йдеться у зверненні Луценка.

"З огляду на викладене вважаю недоцільним продовження контракту з Войцехом Бальчуном", - сказано у зверненні.

Нагадаємо, що 20 квітня 2016 року Кабмін призначив головою "Укрзалізниці" поляка Войцеха Бальчуна, а 1 червня схвалив з ним контракт.

Бальчун має за плечима досвід успішного реформування польської залізничної компанії PKP Cargo і в інших сферах, неодноразово входив до рейтингів кращих управлінців Польщі.

Однак міністр інфраструктури Володимир Омелян має іншу точку зору щодо роботи поляка. Раніше він розраховував, що Кабінет міністрів на засіданні 7 червня вирішить питання про подальше перебування Войцеха Бальчуна на посаді голови "Укрзалізниці".

У свою чергу Кабінет міністрів України вирішив розглянути питання про продовження контракту з Бальчуном після його звіту, якого досі немає.

Згодом стало відомо, що контракт з Бальчуном формально продовжено до 9 червня 2019 року.