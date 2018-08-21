Луценко хоче, щоб новий прокурор Волині зупинив клондайк "євроблях"

Генпрокурор Юрій Луценко представив колективу прокуратури Волинської області нового керівника – Віктора Швидкого, який до цього обіймав посаду першого заступника прокурора Волині.

Луценко наголосив, що пріоритетом роботи прокуратури на Волині є протидія контрабанді, адже це – прикордонна область і припинення незаконних схем на митниці – питання надважливе, інформує у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Митниця продовжує перебувати під ризиком постійних зловживань, а на Волині процвітають автоклондайки з увезення так званих "євроблях", припинити які – завдання "номер раз", - цитує Луценка його прес-секретар.

Також новому керівнику прокуратури поставлено завдання зробити все, аби втримати в області контрольованою ситуацію із видобутком бурштину та припиненням незаконного вирубування лісів,а також, "зважаючи на наближення виборів – зробити все, аби правоохоронні органи лишалися поза політикою".