Луценко хоче, щоб новий прокурор Волині зупинив клондайк "євроблях"
Луценко наголосив, що пріоритетом роботи прокуратури на Волині є протидія контрабанді, адже це – прикордонна область і припинення незаконних схем на митниці – питання надважливе, інформує у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
"Митниця продовжує перебувати під ризиком постійних зловживань, а на Волині процвітають автоклондайки з увезення так званих "євроблях", припинити які – завдання "номер раз", - цитує Луценка його прес-секретар.
Також новому керівнику прокуратури поставлено завдання зробити все, аби втримати в області контрольованою ситуацію із видобутком бурштину та припиненням незаконного вирубування лісів,а також, "зважаючи на наближення виборів – зробити все, аби правоохоронні органи лишалися поза політикою".
Нагадаємо, що раніше журналісти "Схем" викрили схему ввезення авто з іноземною реєстрацією, яка діє на Волинській митниці.
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