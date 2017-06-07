Луценко і Пинзеник знову посварилися на комітеті

Генеральний прокурор Юрій Луценко вступив у перепалку з в.о. головою регламентного комітету Павлом Пинзеником через питання доцільності перегляду відео-та аудіофайлів щодо народних депутатів Розенблата та Полякова.

На засіданні комітету щодо подання ГПУ на зняття недоторканності з Максима Полякова Пинзеник питав думку членів комітету щодо доцільності перегляду аудіо-та відео доказів через присутність на них третіх осіб – помічницю Полякова Тетяни Любонько, повідомляє "Українська правда".

"У мене в руках рішення щодо пані Любонько. Суд встановив допустимими докази за її присутності! Приховати аудіо і відео записи комітету самооборони і корупції не вдасться. Я прошу вас припинити покривати корупцію!", – обурювався Луценко.

Крім того, генпрокурор зауважив, що член комітету Данилін намагався брати на поруки Любонько, тому є упередженим.

У свою чергу, Пинзеник образився на вислови прокурора.

"У зв'язку з вашими висловлюваннями, засідання мало було би закритим. Але ми продовжимо", – зазначив він

"Ми говоримо лише про нашу відповідальність на комітеті, а не про допустимість доказів. Це вже встановлює суд. І ми ж розуміємо, що все одно ці докази будуть опубліковані в ЗМІ", – зазначив Пинзеник.

У свою чергу, депутат Данилін заявив, що не братиме участі у підсумковому голосуванні комітету.

Як відомо, детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

Водночас сам Розенблат заперечує факт отримання хабара.

"Хочу сам зрозуміти, що відбувається. Все відбувалося за моєю спиною. Звинувачують у тому, що мій охоронець отримав 200 тисяч доларів. Йому всунули якусь сумку і сказали, що це передається мені. Потім було НАБУ", - заявив він, додавши, що вважає затримання давно спланованою провокацією.

Згодом також стало відомо, що передані охоронцю народного депутата фракціїї БПП Борислава Розенблата 200 тисяч доларів, призначалися ще одному депутату Верховної Ради.

Генареальний прокурор України Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Борислава Розенблата.

Також ГПУ просило Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності і арешт нардепа від "Народного фронту" Максима Полякова, який підозрюється у отриманні хабара 7500 доларів і зловживанні службовим становищем.

Нагадаємо, що на засіданні регламентного комітету, де розглядають подання на зняття недоторканості з народного депутута Євгена Дейдея, відбулася словесна перепалка між генпрокурором Юрієм Луценком та в.о. головою комітету Павлом Пинзеником.