Луценко каже, що до закриття справи проти Кернеса причетні нардепи
"Я точно знаю, що пан Кернес проводив переговори з народними депутатами, щоб йому допомогли закрити цю справу", – розповів Луценко "кулуарну" частину справи в інтерв’ю "Українській правді".
На прохання назвати конкретні прізвища Луценко відповів:
"Я не можу це говорити, докази ще не сформовані до кінця".
Водночас генпрокурор запевнив, що ніхто з них не приходив до нього "домовлятися":
"Ні, я ж все-таки керівник правоохоронної системи, тому знаю трошки більше, ніж можу сказати. Слідкуйте, будь ласка, на наступних виборах, хто з нових обранців з'явиться на Харківському міському окрузі (за даними УП, на наступних виборах до ВР по одному з округів Харкова може балотуватися депутат з фракції БПП Олександр Грановський). Це буде вам відповіддю про те, хто це готував. Це такий подарунок до дня народження пана Кернеса", – розповів Луценко.
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На ремарку щодо того, що у справі все таки сторону обвинувачення представляли 19 прокурорів, але жоден з них не з'являвся на засідання суду, генпрокурор зазначив наступне:
"Тому що всі вони мали готуватися до дебатів. Бути цапами відбувайлами, які просто сидять і дивляться на те, як суддя робить подарунок на день народження, ми не збиралися".
"Ми мали право, як і сторона захисту, просити час на підготовку до дебатів. За аналогією візьміть суд над Януковичем. Коли адвокати просять дати їм час на підготовку, суддя на це йде. Наприклад, можна просити місяць, але отримати 15 днів. Але не можна просто за відсутності однієї зі сторін продовжувати засідання", – додав генпрокурор.
За словами Луценка, "якщо хтось якось впливав на судовий процес задля такого рішення, то це точно не прокуратура".
На запитання, чи був фактор президента у цій справі, очільник ГПУ сказав наступне.
"Я ще раз можу сказати, що до цього рішення, як і до будь-яких інших рішень судів, за моїми даними, Петро Олексійович точно не причетний. Стосовно нашого враження (щодо справи Кернеса – ред.), то ми зійшлися на тому, що апеляція має поставити все в законне русло".
Луценко зазначив, що, бувало, обмінювався з Порошенко "не зовсім цензурними враженнями від того чи іншого рішення суду".
"Давайте поставимо всі крапки над "і". Розмови про те, що президент контролює судову систему, є абсолютною маячнею", – наголосив генпрокурор.
Нагадаємо, 10 серпня Київський райсуд Полтави закрив справу стосовно харківського міського голови Геннадія Кернеса і його охоронців за тортури людей.
На початку липня суд переносив дебати, тому що жоден з 19 заявлених прокурорів не міг приїхати до суду.
Сім останніх засідань, на яких повинні були відбутися дебати, прокурори пропустили без поважних причин. Суд розцінив це як відмову від обвинувачення та постановив закрити справу, яку розглядали вже четвертий рік.
Генпрокурор Юрій Луценко прокоментував, що прокурори не приходили до суду над Геннадієм Кернесом через хворобу.
Пізніше в Генпрокуратурі заявили, що відкриють провадження проти судді Андрія Антонова, який 10 серпня закрив справу проти мера Харкова Геннадія Кернеса.
Кернес і два його охоронці звинувачуються в скоєнні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу.
Вони, за версією слідства, викрали і побили двох євромайданівців. При цьому, як заявляв голова МВС Арсен Аваков, Кернес особисто бив активістів.
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