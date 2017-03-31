Луценко каже, що не поступиться своєю посадою для Шокіна

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що збирається ще довго працювати на своїй посаді.

Про це Луценко сказав журналістам, коментуючи позов його попередника Віктора Шокіна про поновлення на посаді генпрокурора, інформує "LB.ua".

"Ми живемо у вільній країні, і тому кожна людина, особливо та, яка має багато часу на пенсії, може звертатися до суду. При цьому я наголошую, що це жодним чином не узгоджений зі мною план, я збираюся ще довго працювати генпрокурором країни. У мене є багато планів і, смію сказати, навіть певні результати", - сказав Луценко.

Він запевнив, що не претендує на посаду прем'єр-міністра.

"Уявити себе кандидатом на політичну посаду без завершення серйозних справ у прокуратурі я не можу, я не з тих людей, які стрибають з посади на посаду", - сказав він.

Луценко зазначив, що має намір завершити, зокрема, справу колишнього Президента Віктора Януковича, а також справи про притягнення до відповідальності за корупцію декотрих представників нинішньої влади.

Як відомо, екс-генпрокурор Віктор Шокін намагається через суд поновитися на посаді. У своїй позовній заяві він просить визнати незаконними та скасувати постанову ВР України про надання згоди на звільнення Президентом його з посади Генпрокурора України.