Луценко каже, що не поступиться своєю посадою для Шокіна
Про це Луценко сказав журналістам, коментуючи позов його попередника Віктора Шокіна про поновлення на посаді генпрокурора, інформує "LB.ua".
"Ми живемо у вільній країні, і тому кожна людина, особливо та, яка має багато часу на пенсії, може звертатися до суду. При цьому я наголошую, що це жодним чином не узгоджений зі мною план, я збираюся ще довго працювати генпрокурором країни. У мене є багато планів і, смію сказати, навіть певні результати", - сказав Луценко.
Він запевнив, що не претендує на посаду прем'єр-міністра.
"Уявити себе кандидатом на політичну посаду без завершення серйозних справ у прокуратурі я не можу, я не з тих людей, які стрибають з посади на посаду", - сказав він.
Луценко зазначив, що має намір завершити, зокрема, справу колишнього Президента Віктора Януковича, а також справи про притягнення до відповідальності за корупцію декотрих представників нинішньої влади.
Як відомо, екс-генпрокурор Віктор Шокін намагається через суд поновитися на посаді. У своїй позовній заяві він просить визнати незаконними та скасувати постанову ВР України про надання згоди на звільнення Президентом його з посади Генпрокурора України.
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