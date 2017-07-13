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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Луценко каже, що проти нього немає відкритих кримінальних справ

Крім того, він заявив, що спокійно ставиться до перевірки будь-яких фактів, які стосуються його
Генеральний прокурор України Юрий Луценко спростовує наявність відкритих щодо нього кримінальних справ.
Луценко каже, що проти нього немає відкритих кримінальних справ Юрій Луценко. Фото: antikor.com.ua

"Стосовно мене ніяких справ не відкрито. Відкрито за фактами, які озвучував пан Ляшко. Мені зрозуміла причина такої активності Ляшка, він чудово знає, що саме САП і НАБУ зараз перевіряють інформацію з його е-декларації. Тому вся ця істерія, влаштована щодо справи його однопартійця Лозового, є просто превентивною підготовкою захисту щодо так званих політичних репресій", - зазначив Луценко, інформує "112. Україна".

Також він добавив, що спокійно ставиться до перевірки будь-яких фактів, які стосуються його.

"Я спокійно ставлюся до перевірки...  Я людина достатньо стійка, ніякого тиску не боюся. Спокійно ставлюся до перевірки будь-яких фактів, які стосуються мене. САП і НАБУ для цього і створені, і я абсолютно спокійно до цього ставлюся. Я повідомив НАПК про наявний конфлікт інтересів, тому взагалі не маю жодного доступу до матеріалів цієї справи", - добавив генпрокурор.

Раніше повідомляли, що САП розпочала розслідування за заявами лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка з приводу будинку і декларації генерального прокурора України Юрія Луценка.

Нагадаємо, у Раді під час розгляду питання щодо зняття депутатської недоторканності із народного депутата з групи "Воля народу" Олеся Довгого сталася словесна перепалка між народним депутатом Олегом Ляшком і генпрокурором Юрієм Луценком.
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