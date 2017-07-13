Луценко каже, що проти нього немає відкритих кримінальних справ
"Стосовно мене ніяких справ не відкрито. Відкрито за фактами, які озвучував пан Ляшко. Мені зрозуміла причина такої активності Ляшка, він чудово знає, що саме САП і НАБУ зараз перевіряють інформацію з його е-декларації. Тому вся ця істерія, влаштована щодо справи його однопартійця Лозового, є просто превентивною підготовкою захисту щодо так званих політичних репресій", - зазначив Луценко, інформує "112. Україна".
Також він добавив, що спокійно ставиться до перевірки будь-яких фактів, які стосуються його.
"Я спокійно ставлюся до перевірки... Я людина достатньо стійка, ніякого тиску не боюся. Спокійно ставлюся до перевірки будь-яких фактів, які стосуються мене. САП і НАБУ для цього і створені, і я абсолютно спокійно до цього ставлюся. Я повідомив НАПК про наявний конфлікт інтересів, тому взагалі не маю жодного доступу до матеріалів цієї справи", - добавив генпрокурор.
Раніше повідомляли, що САП розпочала розслідування за заявами лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка з приводу будинку і декларації генерального прокурора України Юрія Луценка.
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