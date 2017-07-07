Луценко каже, що засідання комітету ВР щодо Розенблата буде найважчим

Луценко сподівається, що комітет згадає про "почуття обов'язку перед народом" при розгляді подання ГПУ

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що сьогоднішнє засідання регламентного комітету парламенту щодо розгляду подання ГПУ на зняття недоторканності з нардепа Борислава Розенблата буде найважчим у порівнянні з попередніми засіданнями на цьому тижні.

"Сьогоднішнє засідання буде найважчим з точки зору ставлення до окремих депутатів Верховної Ради. Сьогодні ми будемо демонструвати близько 40-хвилинний фільм, у якому побачимо, напевно самі цинічні корупційні дії і золоті перли корупційного словник одного з народних депутатів. Коли я переглядав вже готове відео, зрозумів, що це буде найтяжчим ударом по репутації ВР в цілому", - сказав генпрокурор, інформує "112 Україна".

Луценко сподівається, що комітет згадає про "почуття обов'язку перед народом" при розгляді подання ГПУ.

Нагадаємо, Полякову та Розенблату інкриміновано хабарництво в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ.

Детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура в ході засідання регламентного комітету продемонструвала відеозапис у справі про отримання хабарівнардепами Максимом Поляковим і Бориславом Розенблата.

Зазначимо, що вчора Комітет Верховної Ради з питань регламенту визнав подання на зняття недоторканності і притягнення до відповідальності народного депутата Андрія Лозового з фракції "Радикальної партія" законним і мотивованим, але недостатньо обгрунтованим.

Недостатньо обґрунтованим визнали також подання на зняття недоторканності з народного депутата Максима Полякова.