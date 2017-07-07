Луценко каже, що засідання комітету ВР щодо Розенблата буде найважчим
"Сьогоднішнє засідання буде найважчим з точки зору ставлення до окремих депутатів Верховної Ради. Сьогодні ми будемо демонструвати близько 40-хвилинний фільм, у якому побачимо, напевно самі цинічні корупційні дії і золоті перли корупційного словник одного з народних депутатів. Коли я переглядав вже готове відео, зрозумів, що це буде найтяжчим ударом по репутації ВР в цілому", - сказав генпрокурор, інформує "112 Україна".
Луценко сподівається, що комітет згадає про "почуття обов'язку перед народом" при розгляді подання ГПУ.
Нагадаємо, Полякову та Розенблату інкриміновано хабарництво в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ.
Детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура в ході засідання регламентного комітету продемонструвала відеозапис у справі про отримання хабарівнардепами Максимом Поляковим і Бориславом Розенблата.
Зазначимо, що вчора Комітет Верховної Ради з питань регламенту визнав подання на зняття недоторканності і притягнення до відповідальності народного депутата Андрія Лозового з фракції "Радикальної партія" законним і мотивованим, але недостатньо обгрунтованим.
Недостатньо обґрунтованим визнали також подання на зняття недоторканності з народного депутата Максима Полякова.
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