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Луценко має компромат на чинного депутата у справі щодо корупції в енергетиці

Генпрокурор відмовився називати прізвище нардепа
Генпрокуратура отримала від затриманих у справі щодо корупції в енергетиці свідчення проти одного із нинішніх нардепів.
Луценко має компромат на чинного депутата у справі щодо корупції в енергетиці Юрій Луценко. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив під час звіту у Верховній Раді. 

Генпрокурор заявив, що уже відповідають у суді 32 екс-посадовця часів Януковича та керівники фіктивних підприємств, які їх обслуговували.

Зокрема на лаві підсудних зараз в судах перебувають заступник керівника НБУ тих часів, начальник департаменту компанії СЕПЕК, екс-голова Київської ОДА.

Уже засуджено 16 осіб, серед них начальник податкової міліції України Головач, екс-заступник міністра екомічного розвитку Сухомлин, заступник голови правління НАК "Нафтогаз" Кацуба та інші. Луценко повідомив, що затримані уклали угоду зі слідством і вже дали покази в тому числі проти одного із народних депутатів.

"Покази цих та інших засуджених вивели ГПУ на керівництво енергетичного сектору тих часів, зокрема і тих достойників, які зараз мають мандат народного депутата", - сказав Луценко.

При цьому він не назвав прізвища народного обранця. За словами Луценка, під час цього слідства державі відшкодовано 360 млн гривень.

Нагадаємо, що правоохоронці проводять більше 400 обшуків у податківців в 15 областях України в рамках одномоментної антикорупційної операції, затриманих будуть доставляти літаками до Києва.

Відзначимо, що в затриманого внаслідок одномоментної антикорупційної спецоперації екс-керівника Державної податкової адміністрації Луганської області Олександра Антипова вилучили 2,8 мільйона доларів готівки.

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