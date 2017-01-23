Луценко набрав 600 нових прокурорів у місцеві прокуратури

Абсолютна більшість переможців конкурсу – без досвіду роботи в органах прокуратури

Генеральна прокуратура України провела конкурс із заміщення 600 вакансій в місцевих прокуратурах.

Про це повідомив глава відомства Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

"Закінчили конкурс на 600 вакансій в місцевих прокуратурах. На основі відкритих тестів 77 % призначень - правники з-поза системи. Як і обіцяв - зелена трава проб'є асфальт", - написав Луценко.

Нагадаємо, що в травні 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що має намір змінити керівний склад ГПУ.