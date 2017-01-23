ПОЛІТИКА НОВИНИГенеральна прокуратура України провела конкурс із заміщення 600 вакансій в місцевих прокуратурах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Луценко набрав 600 нових прокурорів у місцеві прокуратури
Абсолютна більшість переможців конкурсу – без досвіду роботи в органах прокуратури
Юрій Луценко. Фото: infosmi.net
Про це повідомив глава відомства Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.
"Закінчили конкурс на 600 вакансій в місцевих прокуратурах. На основі відкритих тестів 77 % призначень - правники з-поза системи. Як і обіцяв - зелена трава проб'є асфальт", - написав Луценко.
Нагадаємо, що в травні 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що має намір змінити керівний склад ГПУ.
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23 01 2017 15:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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