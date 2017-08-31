Луценко назвав 3 підозрюваних у смертельній перестрілці в Княжичах

Луценко додав, що очікується вручення ще 8 підозр

Генпрокуратура вручила підозри трьом особами, які організували та уможливили застосування вогнепальної зброї у селі Княжичі Київської області, де загинули 5 осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"За фактом вбивства 5 працівників МВС у с. Княжичі, перевищення влади та недбалості працівників Національної поліції оголошено підозри колишньому начальнику управління карного розшуку Києва Куряті, колишньому заступнику начальнику відділу карного розшуку райвідділу Мариновському, старшому інспектору КОРДУ Курті", - написав він.

Луценко додав, що очікується вручення ще 8 підозр.

Нагадаємо, в ніч на неділю 4 грудня 2016 року у селищі Княжичі Броварського в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинуло п'ять правоохоронців. Зокрема, загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.

У свою чергу, в Нацполіції заявили, що перестрілку між поліцією в Княжичах буде розслідувати ГПУ.

За фактом загибелі поліцейських прокуратура Київської області почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 112 (вбивство) Кримінального кодексу.

Досудове розслідування взяв під особистий контроль генеральний прокурор Юрій Луценко.