Луценко назвав 3 підозрюваних у смертельній перестрілці в Княжичах
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
"За фактом вбивства 5 працівників МВС у с. Княжичі, перевищення влади та недбалості працівників Національної поліції оголошено підозри колишньому начальнику управління карного розшуку Києва Куряті, колишньому заступнику начальнику відділу карного розшуку райвідділу Мариновському, старшому інспектору КОРДУ Курті", - написав він.
Луценко додав, що очікується вручення ще 8 підозр.
Нагадаємо, в ніч на неділю 4 грудня 2016 року у селищі Княжичі Броварського в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинуло п'ять правоохоронців. Зокрема, загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.
У свою чергу, в Нацполіції заявили, що перестрілку між поліцією в Княжичах буде розслідувати ГПУ.
За фактом загибелі поліцейських прокуратура Київської області почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 112 (вбивство) Кримінального кодексу.
Досудове розслідування взяв під особистий контроль генеральний прокурор Юрій Луценко.
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