CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГенеральний прокурор Юрій Луценко заявив про намір виступити у Верховній Раді в середу, 24 травня, з доповіддю про рік роботи на цій посаді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Луценко назвав дату свого звіту в парламенті
На питання, чи готує він внесення до парламенту подання про зняття недоторканності з когось з народних депутатів, генпрокурор відповів: "Там і почуєте"
Юрій Луценко і Андрій Парубій. Фото: День / Артем Сліпачук
"Попередньо, думаю, що це середа", - сказав він журналістам в кулуарах парламенту в четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, що Луценко вже відзвітувався за рік роботи інфографікою у Facebook. У ній очільник ГПУ похвалився тим, що при ньому до суду було направлено 7006 обвинувальних актів, включаючи справу колишнього президента Віктора Януковича.
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