Луценко назвав Ірпінь "місцевим Чикаго"
"Ви в Ірпіні часто буваєте? У поліцію заходите? І сотні закритих справ не бачите? Я не розумію, як на це можна дивитися спокійно. Сотні закритих справ із абсурдними підставами. Якщо все буде робити генпрокуратура, то на холеру тоді місцеві прокуратури, поясніть мені? Ірпінь - точка місцевого Чикаго.
Ви це знаєте? Вже всі українські ЗМІ пишуть про те, що це поєднання криміналітету з правлячими хабарниками. Всі про це знають. Ви не бачите сотні закритих виробництв? Я подивлюся, що буде на КДКП (Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, - ред.)", - заявив Луценко, звертаючись до керівництва Києво-Святошинської прокуратури, повідомляє "Слово і Діло".
Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру двом особам і заарештувала осіб, які за сприяння Ірпінської міської ради присвоїли більше 21 мільйонів гривень.
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