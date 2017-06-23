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Луценко назвав Ірпінь "місцевим Чикаго"

Якщо все буде робити генпрокуратура, то на холеру тоді місцеві прокуратури, поясніть мені?
Генеральний прокурор Юрій Луценко через злочинності назвав Ірпінь місцевим Чикаго.
Луценко назвав Ірпінь "місцевим Чикаго" Фото:112.ua

"Ви в Ірпіні часто буваєте? У поліцію заходите? І сотні закритих справ не бачите? Я не розумію, як на це можна дивитися спокійно. Сотні закритих справ із абсурдними підставами. Якщо все буде робити генпрокуратура, то на холеру тоді місцеві прокуратури, поясніть мені? Ірпінь - точка місцевого Чикаго.

Ви це знаєте? Вже всі українські ЗМІ пишуть про те, що це поєднання криміналітету з правлячими хабарниками. Всі про це знають. Ви не бачите сотні закритих виробництв? Я подивлюся, що буде на КДКП (Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, - ред.)", - заявив Луценко, звертаючись до керівництва Києво-Святошинської прокуратури, повідомляє "Слово і Діло".

Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру двом особам і заарештувала осіб, які за сприяння Ірпінської міської ради присвоїли більше 21 мільйонів гривень.

7-го червня прокуратура Київської області провела ряд санкціонованих обшуків, зокрема, в Ірпінській міській раді.
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23 06 2017 15:25
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