Луценко назвав Ірпінь "місцевим Чикаго"

Якщо все буде робити генпрокуратура, то на холеру тоді місцеві прокуратури, поясніть мені?

Генеральний прокурор Юрій Луценко через злочинності назвав Ірпінь місцевим Чикаго.

"Ви в Ірпіні часто буваєте? У поліцію заходите? І сотні закритих справ не бачите? Я не розумію, як на це можна дивитися спокійно. Сотні закритих справ із абсурдними підставами. Якщо все буде робити генпрокуратура, то на холеру тоді місцеві прокуратури, поясніть мені? Ірпінь - точка місцевого Чикаго.

Ви це знаєте? Вже всі українські ЗМІ пишуть про те, що це поєднання криміналітету з правлячими хабарниками. Всі про це знають. Ви не бачите сотні закритих виробництв? Я подивлюся, що буде на КДКП (Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, - ред.)", - заявив Луценко, звертаючись до керівництва Києво-Святошинської прокуратури, повідомляє "Слово і Діло".

Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру двом особам і заарештувала осіб, які за сприяння Ірпінської міської ради присвоїли більше 21 мільйонів гривень.