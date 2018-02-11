Луценко не бачить жодного замовника у нападах на активістів
Про це на оперативній нараді в п'ятницю повідомив генпрокурор Юрій Луценко, інформує Ліга.net.
Він зазначив, що кількість нападів на активістів та громадських діячів перевалила за півсотні – і не виключено, що таких випадків значно більше.
"Із цих нападів ми розкрили, разом із колегами з інших правоохоронних органів, лише третину – за виконавцями. І поки що не бачу жодного замовника. Як би ми не пояснювали складність пошуку замовника, це негатив", – заявив генпрокурор.
"Нуль замовників у секторі нападу на активістів", – наголосив він.
Луценко вважає, що причиною нападів на активістів є те, що у своїй більшості вони є елементом протистояння різних фінансових угруповань, іноді з ознаками криміналу.
"Це також правда. Тому, що є активісти, назвемо м'яко, прагматики, а є активісти-ідеалісти, які без грошей і будь-яких зв'язків роблять важливу суспільну роботу", – сказав він.
Як приклад Луценко навів ситуацію з незаконним будівництвом.
"Більшість громадських активістів виступають проти тих чи інших забудов. Деякі – ідеалісти – за збереження зелених насаджень, інші – в основному на стороні одного з забудовників або воюючого конкурента", – заявив він
"Проаналізуйте законність видачі всіх дозволів на будівництво за останній рік. І якщо ви поставите там "законне рішення" – ви побачите, що так званих активістів стане на порядок менше. Хоча вони не зникнуть до тих пір, доки там крутяться шалені невраховані кошти", – додав генпрокурор.
Нагадаємо, ввечері 22 вересня в Одесі у дворі будинку стріляли в Олега Михайлика – громадського активіста, лідера одеського осередку партії "Сила Людей". Для розслідування збройного нападу долучили Службу безпеки України.
24 вересня в Одесі близько сотні людей вийшли на протест через напад на активіста.
25 вересня у справі про напад на Михайлика затримали трьох підозрюваних.
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