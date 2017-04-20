Луценко не стримав обіцянку про залучення випускників європейських вишів на прокурорські посади

Генпрокурор, даючи обіцянку, не врахував, що законодавство України сильно обмежує можливості для роботи в прокуратурі для випускників іноземних вишів

Генеральний прокурор Юрій Луценко так і не звернувся до посольств європейських держав із проханням про сприяння в залученні до роботи в місцевих прокуратурах України молодих українців, що здобули освіту за кордоном.

Таку обіцянку він дав 19 вересня минулого року, нагадує "Слово і Діло".

"Я обов'язково звернуся до німецького, можливо, польського, інших посольств (країн – ред.), де навчається багато українців, з такою пропозицією. Нам і справді це треба...", – зізнався генпрокурор, виступаючи на засіданні комітету ПАРЄ з питань науки, освіти, культури та ЗМІ.

Однак, озвучуючи цю обіцянку, генеральний прокурор не врахував один момент: не всі посади в прокуратурі можуть розподілятися виходячи виключно з політичної волі та благих намірів. Відповідно до закону, щоб обійняти прокурорську посаду, потрібно все-таки мати юридичну освіту, й до рядових працівників органу ця норма, на відміну від самого Луценка, все ще застосовується.