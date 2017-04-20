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Луценко не стримав обіцянку про залучення випускників європейських вишів на прокурорські посади

Генпрокурор, даючи обіцянку, не врахував, що законодавство України сильно обмежує можливості для роботи в прокуратурі для випускників іноземних вишів
Генеральний прокурор Юрій Луценко так і не звернувся до посольств європейських держав із проханням про сприяння в залученні до роботи в місцевих прокуратурах України молодих українців, що здобули освіту за кордоном.
Луценко не стримав обіцянку про залучення випускників європейських вишів на прокурорські посади Юрій Луценко. Фото: Обозреватель

Таку обіцянку він дав 19 вересня минулого року, нагадує "Слово і Діло".

"Я обов'язково звернуся до німецького, можливо, польського, інших посольств (країн – ред.), де навчається багато українців, з такою пропозицією. Нам і справді це треба...", – зізнався генпрокурор, виступаючи на засіданні комітету ПАРЄ з питань науки, освіти, культури та ЗМІ.

Однак, озвучуючи цю обіцянку, генеральний прокурор не врахував один момент: не всі посади в прокуратурі можуть розподілятися виходячи виключно з політичної волі та благих намірів. Відповідно до закону, щоб обійняти прокурорську посаду, потрібно все-таки мати юридичну освіту, й до рядових працівників органу ця норма, на відміну від самого Луценка, все ще застосовується.

"Я віддаю собі звіт, що людина без досвіду в прокуратурі спочатку буде помилятися. Але ці помилки на цьому низовому рівні не є настільки страшними", – зазначив тоді він. Але річ не тільки в досвіді: цю норму спеціально для молодих фахівців, охочих присвятити життя боротьбі зі злочинністю, якраз скасували – щоб узяти участь у тестуванні на посаду прокурора місцевої прокуратури, тепер необов'язково мати стаж роботи в органах.

Заковика в іншому: законодавство України сильно обмежує можливості для роботи в прокуратурі для випускників іноземних вишів. По-перше, потрібно мати саме юридичну вищу освіту. По-друге, відповідний диплом повинен бути нострифікований у нашій країні. Ну і по-третє, згідно з наказом самого Луценка, від кандидатів, що проходять тестування на посади прокурорів, потрібне знання саме українського законодавства. В якому іноземному виші вони можуть його отримати, історія замовчує.

Але навіть і ті випускники європейських вузів, які могли би подолати такий складний відбір, про можливість попрацювати на благо батьківщини можуть просто не дізнатись: Луценко так і не звернувся до послів держав ЄС з обіцяної проханням. Це випливає з відповіді ГПУ на інформаційний запит "Слова і Діла".


Фото: "Слово і діло"

В цілому у Луценка 118 обіцянок, 41 з яких він виконав. Його рівень відповідальності становить 35%.

Як повідомляв iPress.ua, офіс Генеральної прокуратури України найчастіше відвідують представники правлячої партії "Блок Петра Порошенка".

 

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