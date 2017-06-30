Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Луценко обіцяє ще подання на депутатів восени

Він не уточнив про кого саме йдеться
Генеральний прокурор Юрій Луценко пообіцяв восени внести до Верховної Ради подання на зняття недоторканності з кількох депутатів.
Луценко обіцяє ще подання на депутатів восени Юрій Луценко. Фото: dt.ua

Про це він написав у facebook, відповідаючи на питання першого заступника голови Верховної Ради Ірини Геращенко.

Коментуючи останні подання генпрокуратури на зняття недоторканності з низки народних депутатів, зокрема, Михайла Добкіна, Геращенко поцікавилась, чи будуть ще такі подання.

"Юра, хто наступний?", - запитала вона.

У відповідь гепрокурор написав: "Решта - восени".

Він не уточнив про кого саме йдеться.

"Не все так просто. Не можу пояснювати деталі, щоб не допомагати цим діячам", - написав Луценко.

Як відомо, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.

Регламентний комітет Верховної Ради на засіданнях 3-7 липня по одному на день розглядатиме питання щодо подань Генпрокуратури на притягнення до відповідальності вказаних народних депутатів.

Нагадаємо, 29 червня Луценко вніс подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата  від Опоблоку Михайла Добкіна. Його звинувачують у розкраданні землі в Харкові.

Сам Добкін відмовився коментувати можливе притягнення до відповідальності.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 06 2017 07:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.