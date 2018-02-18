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Луценко обіцяє відкриті судові справи над Захарченком та Якименком найближчим часом

Суд задовольнив відповідне клопотання генпрокуратури
Очільник Генпрокуратури Юрій Луценко каже, що найближчим часом за перебігом справи про розстріли на Майдані спостерігатимуть, як за справою стосовно держзради екс-президента Віктора Януковича
Луценко обіцяє відкриті судові справи над Захарченком та Якименком найближчим часом Фото: з соціальних мереж

"Хочу сказати вам головне. Я чекав на цю можливість довго. Над цим працювали сотні слідчих та прокурорів. І нарешті це сталося. Столичний суд дозволив спеціальне досудове слідство, а далі заочне засудження тих, кого підозрюємо в організації розстрілу Небесної сотні. Нарешті маємо задоволення клопотання щодо цього, і Янукович, Захарченко, Якименко, Тоцький, Ратушняк, Федчук та інші на базі зібраних 300 томів доказів відразу після завершення процесу по держзраді Януковчиа будуть передані до суду", – заявив генпрокурор, інформує "112 Україна".

"Скоро ми станемо свідками відкриття цього процесу, у відкритому режимі, так само, як це зараз робиться по держзраді Януковича, покажемо, хто в лютому мордував і убивав найкращу частину України", – наголосив він.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив про намір брати участь в процесі з розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності.

Раніше в ГПУ розповіли, що в організації розстрілів на Майдані взимку 2014 року підозрюються шестеро осіб.

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