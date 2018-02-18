Луценко обіцяє відкриті судові справи над Захарченком та Якименком найближчим часом
"Хочу сказати вам головне. Я чекав на цю можливість довго. Над цим працювали сотні слідчих та прокурорів. І нарешті це сталося. Столичний суд дозволив спеціальне досудове слідство, а далі заочне засудження тих, кого підозрюємо в організації розстрілу Небесної сотні. Нарешті маємо задоволення клопотання щодо цього, і Янукович, Захарченко, Якименко, Тоцький, Ратушняк, Федчук та інші на базі зібраних 300 томів доказів відразу після завершення процесу по держзраді Януковчиа будуть передані до суду", – заявив генпрокурор, інформує "112 Україна".
"Скоро ми станемо свідками відкриття цього процесу, у відкритому режимі, так само, як це зараз робиться по держзраді Януковича, покажемо, хто в лютому мордував і убивав найкращу частину України", – наголосив він.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив про намір брати участь в процесі з розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності.
Раніше в ГПУ розповіли, що в організації розстрілів на Майдані взимку 2014 року підозрюються шестеро осіб.
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