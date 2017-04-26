Луценко обурюється закриттям коньячної галузі в Україні

Генеральний прокурор Юрій Луценко розкритикував роботу Служби безпеки України за зупинку роботи всіх коньячних заводів.

Виступаючи на Всеукраїнській конференції прокурорів, Луценко назвав причину закриття коньячних заводів і висловив обурення її надуманістю.

"Останнім подвигом наших колег з СБУ стала зупинка всіх коньячних заводів, тому що вони отруйні. Я довго добивався, щоб дізнатися, в чому ж отруйність. Виявилося, ... в оліях. Мужики розуміють, що якщо багато їх вжити, то вони близькі до отруйних. Але це не означає, що всю коньячну галузь потрібно зупиняти", - заявив генпрокурор, повідомляють "Українські Новини".

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко так і не звернувся до посольств європейських держав із проханням про сприяння в залученні до роботи в місцевих прокуратурах України молодих українців, що здобули освіту за кордоном.