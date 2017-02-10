Луценко оприлюднив оперативне відео, як двоє суддів намагалися дати хабар Холодницькому

Генеральний прокурор України Юрій Луценко показав оперативну відеозйомку, на якій зафіксовано, як двоє суддів намагалися вручити хабар голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назарові Холодницькому.

Відповідне відео Луценко продемонстрував в ефірі ТСН.Тиждень.

На відео видно главу Кіровського райсуду міста Дніпро Геннадія Підберезного і його заступника Наталію Овчаренко. Вони намагаються дати 50 тисяч доларів - як першу частину хабара Назарові Холодницькому, щоб заблокувати розслідування про вимагання хабара самою Овчаренко.

"Ми завели кримінальну справу, встановили відповідну спеціальну техніку, якою зафіксовано факт пропозиції хабара та давання хабара. Голова суду, а також його підопічна прийшли вручати гроші керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Все це зафіксовано, обидва вони затримані і заарештовані, зараз чекають рішення суду", - розповів Луценко.

Нагадаємо, двоє суддів прийшли до Холодницького 21 вересня з метою дати хабар за розвал першої справи про корупцію, яку розслідує Національне антикорупційне бюро України щодо жінки-судді. Цього разу служителів Феміди затримали працівники Генеральної прокуратури. Зловмисників затримали після передачі першої частини неправомірної вигоди в розмірі $50 тисяч (усього судді пропонували $300 тисяч).

Пізніше стало відомо, що за спробу дати хабар Холодницькому вища рада юстиції дозволила заарештувати голову Кіровського райсуду Дніпра Геннадія Підберезного.

Аналогічне рішення було ухвалено щодо його підлеглої - судді цього ж суду Наталії Овчаренко. Однак її звільнили за рішенням ВРЮ ще 22 серпня (також у справі про корупцію). Суддю з Дніпра Наталію Овчаренко затримали при отриманні хабара ще в квітні.