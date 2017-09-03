Луценко опублікував лист прокуратури РФ про те, що Янукович не просив вводити російську армію в Україну
Луценко написав у Фейсбуці: "Прийшов лист від Генпрокуратури РФ. Пишуть, що ні Адміністрація Президента РФ, ні Совєт Федерації РФ не отримували ніякого листа Януковича про використання військ РФ на території України. І ніби ніякий лист не використовувався при прийнятті відповідного рішення владними органами РФ".
Луценко наголосив: "Бумага всьо стєрпіт, гаспада расєйскіє прокурори".
Він продовжив: "Але що робити з виступом Чуркіна в Раді Безпеки ООН про цей лист?
Що робити з відеоінтерв'ю самого Януковича, який підтверджує, що писав такий лист? Що робити з виступом на Совєтів Федерації г. Клішаса, який говорить про лист Януковича до Совєта Федерації?
Що врешті- решт робити з відео зустрічі Путіна із пресою в м. Ново-Огарево. Під час вказаного інтерв'ю Путін В.В., даючи відповідь на питання стосовно того, що може слугувати приводом для використання ЗС РФ на території України, неодноразово зазначив що у нього є "прямое обращение действующего и легитимного Президента Украины Януковича об использовании Вооруженных Сил для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины…". У подальшому в ході інетерв'ю Путін В.В. повторно наголосив про наявність вказаного офіційного звернення Януковича В.Ф"
"Відповідь на ці питання одна - скоро суд, який встановить істину і покарає зрадників та окупантів", - резюмував він.
Нагадаємо, раніше екс-президент України Віктор Янукович, який переховується від українського правосуддя, заявив, що не просив вводити війська в Україну.
Глава адміністрації екс-президента Андрій Клюєв та екс-глава уряду Микола Азаров розповіли про свою відповідальність за події в Україні у 2014 році та помилки під час перебування при владі.
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