Луценко підписав наказ про догану Холодницькому
Наказ вже підписаний, повідомило джерело "Українських новин" у Генпрокуратурі.
"За вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, а також за систематичне грубе порушення правил прокурорської етики застосувати до заступника генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, державного радника юстиції 3 класу Холодницького Назара Івановича дисциплінарне стягнення у вигляді догани (п. 5, 6 ч. 1 закону "Про прокуратуру")", - вказується безпосередньо в тексті наказу.
Нагадаємо, що в дисциплінарній скарзі на Холодницького йому інкримінують зловживання службовим становищем; тиск на посадових осіб для прийняття потрібного йому рішення, зокрема і на суд, щоб він не розглядав клопотання детективів НАБУ; підбурювання свідка до дачі неправдивих показань і попередження про обшуки тих, у кого вони повинні були відбутися. Все це антикорупційному прокурору закидають за результатами прослуховування в його кабінеті, яке вели впродовж лютого - початку березня.
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