Луценко підписав подання на нардепа Дунаєва

Депутата підозрюють в подачі недостовірної інформації в декларації про майно і доходи

Генеральний прокурор Юрій Луценко підписав подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від фракції "Опозиційний блок" Сергія Дунаєва.

Текст подання направлений Голові ВР та вже зареєстрований у парламенті, повідомляє у Facebook речниця генпрокурора Лариса Сарган.

"Згідно з текстом подання, Дунаєв С.В., будучи народним депутатом України, подавав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави. В діях народного депутата вбачаються підстави для повідомлення про підозру за ст. 366-1 КК України. Досудове розслідування здійснює НАБУ під процесуальним керівництвом САП", - йдеться у повідомленні Сарган.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Юрій Луценко має намір внести до Верховної Ради подання про зняття депутатської недоторканності з трьох парламентарів.