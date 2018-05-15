ПОЛІТИКА НОВИНИГенеральний прокурор Юрій Луценко підписав подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від фракції "Опозиційний блок" Сергія Дунаєва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Луценко підписав подання на нардепа Дунаєва
Депутата підозрюють в подачі недостовірної інформації в декларації про майно і доходи
Сергій Дунаєв. Фото: vlada.io
Текст подання направлений Голові ВР та вже зареєстрований у парламенті, повідомляє у Facebook речниця генпрокурора Лариса Сарган.
"Згідно з текстом подання, Дунаєв С.В., будучи народним депутатом України, подавав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави. В діях народного депутата вбачаються підстави для повідомлення про підозру за ст. 366-1 КК України. Досудове розслідування здійснює НАБУ під процесуальним керівництвом САП", - йдеться у повідомленні Сарган.
Раніше iPress.ua повідомляв, що Юрій Луценко має намір внести до Верховної Ради подання про зняття депутатської недоторканності з трьох парламентарів.
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