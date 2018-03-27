Луценко підтвердив слідчі дії щодо глави САП Холодницького

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підтвердив слідчі дії, що стосуються керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

"Дійсно, відповідно до законодавства Генеральна прокуратура України спільно з Національним Антикорупційним бюро проводила слідчі дії, які стосувалися, в тому числі і керівника САП пана Холодницького", - сказав Луценко в ефірі телеканалу ICTV, пише "Інтерфакс-Україна".

Окрім того, генпрокурор зазначив, що слідчі дії тільки починаються, в зв'язку з чим, йому зараз нічого більше повідомити.

"Тільки в результаті допитів, експертиз зможу повідомити, чи є ознаки кримінальних правопорушень, які зафіксовані на прослуховуючих пристроях, які було встановлено в кабінеті керівника САП", - додав генпрокурор.

Нагадаємо, що у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.

За інформацією "Української правди", НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет антикорупційного прокурора.

Згодом директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник спростував інформацію про прослуховування в кабінеті Назара Холодницького.

Додамо, що сам Холодницький підтвердив, що в його кабінеті знайшли пристрій, схожий на такий, що застосовується для прослуховування.