Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Луценко підтвердив слідчі дії щодо глави САП Холодницького

Генпрокурор зазначив, що слідчі дії тільки починаються
Генеральний прокурор України Юрій Луценко підтвердив слідчі дії, що стосуються керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.
Луценко підтвердив слідчі дії щодо глави САП Холодницького Юрій Луценко. Фото: Соцемережі

"Дійсно, відповідно до законодавства Генеральна прокуратура України спільно з Національним Антикорупційним бюро проводила слідчі дії, які стосувалися, в тому числі і керівника САП пана Холодницького", - сказав Луценко в ефірі телеканалу ICTV, пише "Інтерфакс-Україна".

Окрім того, генпрокурор зазначив, що слідчі дії тільки починаються, в зв'язку з чим, йому зараз нічого більше повідомити.

"Тільки в результаті допитів, експертиз зможу повідомити, чи є ознаки кримінальних правопорушень, які зафіксовані на прослуховуючих пристроях, які було встановлено в кабінеті керівника САП", - додав генпрокурор.

Нагадаємо, що у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.

За інформацією "Української правди", НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет антикорупційного прокурора.

Згодом директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник спростував інформацію про прослуховування в кабінеті Назара Холодницького.

Додамо, що сам Холодницький підтвердив, що в його кабінеті знайшли пристрій, схожий на такий, що застосовується для прослуховування.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 03 2018 10:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"Завершивши контакт на поставку танків "Оплот" до Таїланду, українська промисловість може зайнятися танком нового покоління
  • "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"

Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.