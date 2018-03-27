Луценко підтвердив слідчі дії щодо глави САП Холодницького
"Дійсно, відповідно до законодавства Генеральна прокуратура України спільно з Національним Антикорупційним бюро проводила слідчі дії, які стосувалися, в тому числі і керівника САП пана Холодницького", - сказав Луценко в ефірі телеканалу ICTV, пише "Інтерфакс-Україна".
Окрім того, генпрокурор зазначив, що слідчі дії тільки починаються, в зв'язку з чим, йому зараз нічого більше повідомити.
"Тільки в результаті допитів, експертиз зможу повідомити, чи є ознаки кримінальних правопорушень, які зафіксовані на прослуховуючих пристроях, які було встановлено в кабінеті керівника САП", - додав генпрокурор.
Нагадаємо, що у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.
За інформацією "Української правди", НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет антикорупційного прокурора.
Згодом директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник спростував інформацію про прослуховування в кабінеті Назара Холодницького.
Додамо, що сам Холодницький підтвердив, що в його кабінеті знайшли пристрій, схожий на такий, що застосовується для прослуховування.
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