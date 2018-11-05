ПОЛІТИКА НОВИНИГенеральний прокурор України Юрій Луценко наступного тижня має намір внести до Верховної Ради подання про зняття депутатської недоторканності з трьох парламентарів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Луценко планує зняти недоторканності з трьох депутатів
Подання будуть внесесні на розгляд Верховної Ради вже наступного тижня
Фото: unian.ua
"Наступного тижня я маю намір підписати три подання і внести їх до Верховної Ради", - сказав він під час виступу на "Острог Forum - 2018" в Острозі Рівненської області.
Водночас Луценко зазначив, що від моменту внесення подання до парламенту і до голосування за них у сесійній залі в середньому проходить близько 20 днів.
Як повідомлялося, 15-18 травня Верховна Рада працює в пленарному режимі.
Як повідомляв iPress.ua, Луценко також заявив, що слідчі Служби безпеки встановили імена і посади російських військових, які видавали зброю народному депутату Надії Савченко для здійснення теракту.
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