Луценко планує зняти недоторканності з трьох депутатів

Подання будуть внесесні на розгляд Верховної Ради вже наступного тижня

Генеральний прокурор України Юрій Луценко наступного тижня має намір внести до Верховної Ради подання про зняття депутатської недоторканності з трьох парламентарів.

"Наступного тижня я маю намір підписати три подання і внести їх до Верховної Ради", - сказав він під час виступу на "Острог Forum - 2018" в Острозі Рівненської області.

Водночас Луценко зазначив, що від моменту внесення подання до парламенту і до голосування за них у сесійній залі в середньому проходить близько 20 днів.

Як повідомлялося, 15-18 травня Верховна Рада працює в пленарному режимі.

Як повідомляв iPress.ua, Луценко також заявив, що слідчі Служби безпеки встановили імена і посади російських військових, які видавали зброю народному депутату Надії Савченко для здійснення теракту.