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Луценко подав Порошенку заяву про відставку

У вівторок, 6 листопада, генпрокурор заявив, що подасть заяву про свою відставку
Генпрокурор Юрій Луценко подав заяву Президенту Петру Порошенку про відставку.
Луценко подав Порошенку заяву про відставку Юрій Луценко. Фото: УНІАН

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, інформує "Українська правда".

"Так, сьогодні нещодавно (у середу - ред.) подав Президенту заяву", - сказала вона.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 листопада, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що подасть заяву про свою відставку.

Таке рішення він прийняв через критику правоохоронців щодо справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. 

"Щоб не було сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву про відставку президенту України, і ви в парламенті маєте розглянути це питання. Прошу зробити це цього тижня", - сказав він.    

Луценко заявив, що не може допустити "двовладдя в країні, коли правоохоронну систему знищують бездоказово, навіть за розкритий злочин".

Однак депутати Верховної Ради на рейтинговому голосуванні не підтримали відставку генпрокурора Юрія Луценка.

Окрім того, віце-спікер Верховної Ради і член фракції "Блок Петра порошенка" Ірина Геращенко заявила, що провладна коаліція не підтримує відставку генпрокурора.

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07 11 2018 16:14
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