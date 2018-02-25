Луценко поговорив із пікетувальниками біля свого будинку, – ВІДЕО

Генпрокурор Юрій Луценко вийшов до активістів "Руху нових сил", які другий день пікетують його будинок з вимогою відпустити на свободу члена партії Северіона Дангадзе.

Активісти заявили, що у вівторок у суді вимагатимуть звільнити Дангадзе.

"Можете вимагати скільки завгодно... За цією статтею йому світить до восьми років", – відповів Луценко.

На відео видно, як пікетувальники погрожують Луценку, що "буде спрос народу і воєнні прийдуть, почекайте". На це генпрокурор відповів, що завжди до нього готовий.

Водночас "Рух нових сил" звинувачує охорону генпрокурора в побитті двох активістів, які в суботу лишилися в наметі біля будинку Луценка.

Як зазначає прес-служба, батько Северіона Дангадзе Джумбер Дангадзе повідомив, що після суботньої акції до двох активістів підійшов "нетверезий генеральний прокурор". За його словами, хлопці зафіксували розмову з ним на відеокамеру, а Луценко дав наказ своїм охоронцям їх побити.

"Так як це все було зафіксовано на камеру, його посилена охорона приблизно зі ста чоловік, отримавши наказ, злісно побила двох беззахисних активістів незаконно забрала і розбила відеокамеру. Причому один з побитих, громадянин США, який вже довів до відома про те, що сталося посольство Америки", – заявив Джумбер Дангадзе.

Він також стверджує, що один з постраждалих перебуває в лікарні.

Нагадаємо, в суботу, 24 лютого, активісти "Руху нових сил" провели біля будинку Луценка акцію з вимогою відпустити Северіона Дангадзе, розбили намет та оголосили про безстрокове пікетування.

4 грудня 2017 року правоохоронці затримали керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе. Прокуратура стверджує, що він "за узгодженням із самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до олігарха Сергія Курченка, який переховується від правоохоронців у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угрупування".

6 грудня Дангадзе арештували на 60 діб без права застави за підозрою в державній зраді та співпраці з членами організованого злочинного угрупування.

29 січня 2018 року Печерський районний суд Києва подовжив арешт Дангадзе на 60 днів.