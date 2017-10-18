Луценко пообіцяв, що силовики не зноситимуть намети біля Ради

Генеральний прокурор Юрій Луценко пояснив посилені заходи безпеки при проведення мітингу біля Верховної Ради можливими провокаціями частини організаторів акції.

"Право на мирні акції протесту - одне з головних досягнень Майдану. Влада терпляче робить все, щоб забезпечити цю норму Конституції. Знаю точно і свого часу доведу, що частина організаторів акції протесту зробили ставку тільки на провокації", - написав він у Facebook.

Генпрокурор повідомив, що у спецслужб була інформація і є встановлені факти зберігання та закупівлі зброї членами незаконних формувань, які перебувають серед мітингувальників.

"Саме цим пояснюються посилені заходи безпеки МВС. Їх завдання - безпека учасників мітингу, Києва та країни", - зазначив він.

Луценко запевнив, що ніякого знесення наметів не буде, але щоб уникнути провокацій і для безпеки самих мітингувальників вхід в зону мітингу буде здійснюватися через рамки металошукачів.

"Будь-які зміни в країні можливі лише через політичний діалог. Насильство вб'є країну. Випадки фізичних побоїв громадян, захищених законом силовиків та депутатів будуть жорстко переслідуватися", - підкреслив генпрокурор.

Нагадаємо, що 17 жовтня, велика кількість партій і політичних сил зібрали в Києві акцію. Біля Ради відбулося кілька сутичок.

Під час мітингу нардеп Володимир Парасюк двічі вдарив ногою начальника Управління державної охорони Валерія Гелетея у будівлі Верховної Ради. Пізніше біля будівлі Кабінету міністрів відбулася бійка між мітингувальниками і правоохоронцями.

Увечері під Радою побили народного депутата Олега Барну.

Пізно ввечері конфлікт виник через те, що представники Національної гвардії почала прибирати паркан-сітку, який вони раніше встановили.