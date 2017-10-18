Луценко пообіцяв, що силовики не зноситимуть намети біля Ради
"Право на мирні акції протесту - одне з головних досягнень Майдану. Влада терпляче робить все, щоб забезпечити цю норму Конституції. Знаю точно і свого часу доведу, що частина організаторів акції протесту зробили ставку тільки на провокації", - написав він у Facebook.
Генпрокурор повідомив, що у спецслужб була інформація і є встановлені факти зберігання та закупівлі зброї членами незаконних формувань, які перебувають серед мітингувальників.
"Саме цим пояснюються посилені заходи безпеки МВС. Їх завдання - безпека учасників мітингу, Києва та країни", - зазначив він.
Луценко запевнив, що ніякого знесення наметів не буде, але щоб уникнути провокацій і для безпеки самих мітингувальників вхід в зону мітингу буде здійснюватися через рамки металошукачів.
"Будь-які зміни в країні можливі лише через політичний діалог. Насильство вб'є країну. Випадки фізичних побоїв громадян, захищених законом силовиків та депутатів будуть жорстко переслідуватися", - підкреслив генпрокурор.
Нагадаємо, що 17 жовтня, велика кількість партій і політичних сил зібрали в Києві акцію. Біля Ради відбулося кілька сутичок.
Під час мітингу нардеп Володимир Парасюк двічі вдарив ногою начальника Управління державної охорони Валерія Гелетея у будівлі Верховної Ради. Пізніше біля будівлі Кабінету міністрів відбулася бійка між мітингувальниками і правоохоронцями.
Увечері під Радою побили народного депутата Олега Барну.
Пізно ввечері конфлікт виник через те, що представники Національної гвардії почала прибирати паркан-сітку, який вони раніше встановили.
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