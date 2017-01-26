Луценко повідомив про 20 екс-посадовців часів Януковича, які визнали свою вину

Близько 20 осіб із числа екс-посадовців часів президентства Віктора Януковича визнали свою вину й уклали угоди зі слідством.

“За новим законодавством людина, яка обвинувачується в особливо тяжких злочинах, які не стосуються іншої особи, тобто, не вбивство, не зґвалтування, не розбій, може укласти угоду зі слідством. У нас на сьогодні близько 20 угод, які свідчать про те, що ці особи є членами злочинної організації на чолі з Януковичем, якими керували або Курченко, або Клименко, або інші діячі”, — заявив генеральний прокурор Юрій Луценко під час зустрічі зі студентами Національного університету “Києво-Могилянська академія”, повідомляє "УНН"

За словами Луценка, особи, які уклали угоду зі слідством, визнали свою провину та сплатили штрафи, деякі з них сягають до 5 млн дол.

Також Луценко підкреслив, що підозрювані вже дали покази на своє вище керівництво.

"Процеси будуть не швидкими, але доказова база, я впевнений, у нас нормальна”, — сказав він.

При цьому Луценко додав, що останнім свідком у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді та зазіханні на територіальну цілісність України став спікер Верховної Ради Адрій Парубій.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура планує завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента Віктора Януковича в лютому 2017 року.