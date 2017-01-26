Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Грузинського добровольця АТО випустили з Лук'янівського СІЗО

Раніше розгляд його апеляції було перенесено на 3 лютого
Грузинський доброволець, який воював в 2014-2015 роках в АТО, підозрюваний у вбивстві в Росії, Гія Церцвадзе вийшов на волю.
Грузинського добровольця АТО випустили з Лук Фото:112.ua

"Як і обіцяв - Гія Церцвадзе на волі. Україна своїх не здає. У тому числі - якщо це свої грузини", -  повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган відзначила, що Церцвадзе вже покинув Лук'янівське СІЗО.

Нагадаємо, Солом'янський райсуд Києва заарештував грузина, який воював добровольцем на боці сил антитерористичної операції, за підозрою у вбивстві на території Росії.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 01 2017 21:04
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Нова реальність для бізнесу: нічні перевірки підприємців та інспектори Держпраці

Нова реальність для бізнесу: нічні перевірки підприємців та інспектори Держпраці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat