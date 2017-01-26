Грузинського добровольця АТО випустили з Лук'янівського СІЗО Раніше розгляд його апеляції було перенесено на 3 лютого

Грузинський доброволець, який воював в 2014-2015 роках в АТО, підозрюваний у вбивстві в Росії, Гія Церцвадзе вийшов на волю.

Фото:112.ua

"Як і обіцяв - Гія Церцвадзе на волі. Україна своїх не здає. У тому числі - якщо це свої грузини", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook. Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган відзначила, що Церцвадзе вже покинув Лук'янівське СІЗО. Нагадаємо, Солом'янський райсуд Києва заарештував грузина, який воював добровольцем на боці сил антитерористичної операції, за підозрою у вбивстві на території Росії.

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