CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГрузинський доброволець, який воював в 2014-2015 роках в АТО, підозрюваний у вбивстві в Росії, Гія Церцвадзе вийшов на волю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Грузинського добровольця АТО випустили з Лук'янівського СІЗО
Раніше розгляд його апеляції було перенесено на 3 лютого
Фото:112.ua
"Як і обіцяв - Гія Церцвадзе на волі. Україна своїх не здає. У тому числі - якщо це свої грузини", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.
Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган відзначила, що Церцвадзе вже покинув Лук'янівське СІЗО.
Нагадаємо, Солом'янський райсуд Києва заарештував грузина, який воював добровольцем на боці сил антитерористичної операції, за підозрою у вбивстві на території Росії.
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26 01 2017 21:04 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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