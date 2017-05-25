Луценко про рішення судів щодо екс-податківців: Ще одне - і переживатиму за пожежний стан на Печерську

Генпрокурор стверджує, що "податкових майданчиків" сьогодні немає

Генеральний прокурор Юрій Луценко негативно відреагував на рішення суду щодо колишніх чиновників управлінь Міндоходів і зборів, згідно з яким затримані отримують можливість звільнення під заставу.

"Ще одне милосердне рішення, і я почну переживати за пожежний стан на Печерську", - написав він на сторінці в Facebook.

Як відомо, справи розглядає Печерський районний суд Києва.

Також генпрокурор запевнив, що "податкових майданчиків", завдяки яким відбувалися правопорушення затриманих, зараз реально немає".

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва відпустив вже п'ятьох податківців, яких було затримано під час масштабної антикорупційної операції правоохоронців.

24 травня по всій Україні пройшли затримання верхівки колишнього Міністерства доходів і зборів. У спецоперації задіяли 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів, вони провели 454 обшуки в 15 областях.

Згодом, Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього очільника податкової служби Луганської області Олександра Антіпова, затриманого та доставленого до столиці в рамках масштабної антикорупційної операції.