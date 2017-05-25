Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Луценко про рішення судів щодо екс-податківців: Ще одне - і переживатиму за пожежний стан на Печерську

Генпрокурор стверджує, що "податкових майданчиків" сьогодні немає
Генеральний прокурор Юрій Луценко негативно відреагував на рішення суду щодо колишніх чиновників управлінь Міндоходів і зборів, згідно з яким затримані отримують можливість звільнення під заставу.
Луценко про рішення судів щодо екс-податківців: Ще одне - і переживатиму за пожежний стан на Печерську Юрій Луценко. Фото: Обозреватель

"Ще одне милосердне рішення, і я почну переживати за пожежний стан на Печерську", - написав він на сторінці в Facebook.

Як відомо, справи розглядає Печерський районний суд Києва.

Також генпрокурор запевнив, що "податкових майданчиків", завдяки яким відбувалися правопорушення затриманих, зараз реально немає".

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва відпустив вже п'ятьох податківців, яких було затримано під час масштабної антикорупційної операції правоохоронців.

24 травня по всій Україні пройшли затримання верхівки колишнього Міністерства доходів і зборів. У спецоперації задіяли 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів, вони провели 454 обшуки в 15 областях.

Згодом, Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього очільника податкової служби Луганської області Олександра Антіпова, затриманого та доставленого до столиці в рамках масштабної антикорупційної операції.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 05 2017 11:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.