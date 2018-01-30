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Луценко про роботу Горбатюка: колгосп "Тихе життя" після мого приходу завершився, я вимагаю результатів

"Він має сконцентруватися не на інтерв'ю, а на результаті"
Генпрокурор України Юрій Луценко знову розкритикував керівника департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка за затягування розслідування злочинів проти учасників Євромайдану.
Луценко про роботу Горбатюка: колгосп "Тихе життя" після мого приходу завершився, я вимагаю результатів Юрій Луценко. Фото: Обозреватель

"Сергій Горбатюк розслідував ці справи 3,5 роки, з яких лише півтора припадають на мене. Результатом є обвинувальний акт, переданий до суду. І саме з нього я, як генеральний прокурор, питаю саме це: скільки обвинувальних актів направлено до суду", - розповів Луценко в інтерв'ю DW.

"Колгосп "Тихе життя" після мого приходу завершився. Я вимагаю результатів. Сергій Горбатюк - професійний прокурор, але мені здається, він хотів би розслідувати ще років п'ять-шість, а може десять. Ми не маємо такого потенціалу часу для встановлення справедливості", - зауважив генпрокурор.

Нагадаємо, що у розшуку в справах Євромайдану, які веде Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, перебуває 91 особа, розслідується понад 100 кримінальних проваджень. У 2017 році до суду надійшло 27 завершених справ, пов’язаних із подіями Революції гідності.

За словами Сергія Горбатюка, за весь час розслідувань про підозру повідомили 26 слідчим, 16 прокурорам і 16 суддям. Щодо 13 суддів, 21 слідчого і 12 прокурорів до суду передані обвинувальні акти. Але жодного обвинувального вироку немає.

Горбатюк вважає, що керівництво правоохоронних органів і керівництво держави не зацікавлені у розслідуванні злочинів часів Майдану.

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