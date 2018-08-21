Луценко про розслідування вбивства Шеремета: Маємо одну ниточку

Він пояснив, чому слідчі не вважають це вбивство терористичним актом

У розслідуванні справи про загибель одного з керівників видання "Українська правда" Павла Шеремета за останній місяць з’явилася "ниточка", за якою йдуть "активні слідчі дії".

"За останній місяць ми маємо одну ниточку, яка, можливо, приведе нас до відповіді в цьому питанні. Я тримаю це на своєму контролі. Йдуть дуже активні слідчі дії. Крапка. Більш нічого не скажу", – сказав генеральний прокурор Юрій Луценко в інтерв’ю УП.

Водночас генпрокурор підтвердив, що в цій справі досі після 2 років розслідування немає підозрюваних.

"У нас зараз є інформація, яка ймовірно виведе нас як мінімум на виконавців, а потім і на замовників. Але можливо. Підкреслюю це слово", – каже Луценко.

Він пояснив, чому слідчі не вважають це вбивство терористичним актом:

"Прочитайте статтю про тероризм… Вони (слідчі – ред.) вважають, що вибуховий пристрій був закладений так, щоб вразити лише одну особу… Якщо вибуховий пристрій направлений на водія і навіть теоретично не може вразити оточуючих, прокурори і слідчий вважають, що це не тероризм. Так їх вчили".

Луценко запевнив, що керівники силових органів час від часу доповідають президенту Петру Порошенку по справі Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го о 7:45 ранку внаслідок вибуху машини. Він їхав на ранковий ефір своєї програми. Убивство журналіста, розслідування якого високопосадовці публічно називали "справою честі", залишається нерозкритим. Голова Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що слідство "встановило особу, яка може бути причетна до вбивства журналіста Павла Шеремета, але поки її не ідентифікувало".

Представництво ЄС в Україні чекає на прозоре розслідування та притягнення винних до відповідальності. Мати вбитого журналіста вважає, що реакція української влади і правоохоронців свідчить про те, що ця справа не буде розкрита.