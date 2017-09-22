Луценко про весілля сина: я маю право на особисте 5-годинне щастя

Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що має "право на особисте 5-годинне щастя", коментуючи сюжет програми "Схеми" (спільного проекту "Радіо Свобода" і телеканалу "UA: Перший").

У вищезгаданому сюжеті йшлося про те, що весілля сина очільника ГПУ обслуговували автомобілі Генпрокуратури й охороняли сили Управління держохорони.

"Мій син, відвоювавши під ДАП, не має права на весілля? Чи я не маю права запросити на свято своїх друзів? Дії УДО відбулися поза моєю територією і підлягають оцінці їхнього керівництва. Повернувши країні 50 мільярдів гривень, я маю право на особисте 5-годинне щастя", – зазначив Луценко, відповідаючи на запитання одного з користувачів у коментарях у себе на сторінці Facebook.



Фото: Facebook Юрія Луценка

Нагадаємо, що закрита вечірка з нагоди весілля сина генерального прокурора відбулася 15 вересня у ресторанному комплексі під Києвом. Журналістам вдалося зафіксувати, як службові автомобілі використовувалися для складання подарунків і перевезення осіб, які не входять до держструктур, зокрема візажистки нареченої.

Журналісти програми "Схеми" знімали сюжет про весілля сина генпрокурора Юрія Луценка, де між оператором і людиною з посвідченням Державного управління справами виник конфлікт. Співробітник УДО заважав оператору знімати, мотивуючи це тим, що у ресторані "QueenCountryClub" у Козин на Київщині проводитимуться державні заходи.