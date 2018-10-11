Луценко про відмову Порошенка щодо відставки: Я вимушений працювати

У зв'язку з рішенням парламенту і президента, він продовжує нести відповідальність як генпрокурор

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що продовжує виконувати обов'язки глави ГПУ, оскільки президент Петро Порошенко повернув його заяву про відставку.

Про це Луценко заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

Відповідаючи на питання журналіста, чи означає рішення президента, що Луценко залишається працювати на посаді генпрокурора, він сказав: "Якщо коротко, то так".

Луценко додав, що у зв'язку з рішенням парламенту і президента, він продовжує нести відповідальність як генпрокурор.

"Я вважаю, що вчинив так, як учить нас європейська практика. В разі гострого суспільного збурення відповідальний за ту чи іншу ділянку роботи пропонує відправити себе у відставку. Якщо у нашому випадку президент і парламент на це погоджується — так і буде... Якщо мені висловив парламент недовіру аж 38 голосами, а це означає вотум довіри, — значить я вимушений працювати", — пояснив Луценко.