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Луценко про відмову Порошенка щодо відставки: Я вимушений працювати

У зв'язку з рішенням парламенту і президента, він продовжує нести відповідальність як генпрокурор
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що продовжує виконувати обов'язки глави ГПУ, оскільки президент Петро Порошенко повернув його заяву про відставку.
Луценко про відмову Порошенка щодо відставки: Я вимушений працювати Фото: lb.ua

Про це Луценко заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

Відповідаючи на питання журналіста, чи означає рішення президента, що Луценко залишається працювати на посаді генпрокурора, він сказав: "Якщо коротко, то так".

Луценко додав, що у зв'язку з рішенням парламенту і президента, він продовжує нести відповідальність як генпрокурор.

"Я вважаю, що вчинив так, як учить нас європейська практика. В разі гострого суспільного збурення відповідальний за ту чи іншу ділянку роботи пропонує відправити себе у відставку. Якщо у нашому випадку президент і парламент на це погоджується — так і буде... Якщо мені висловив парламент недовіру аж 38 голосами, а це означає вотум довіри, — значить я вимушений працювати", — пояснив Луценко.

Нагадаємо, в середу, 7 листопада, генпрокурор Юрій Луценко подав заяву президенту Петру Порошенку про відставку.

У четвер, 8 листопада, Луценко заявивив, що президент негативно сприйняв його заяву про відставку, водночас, пообіцяв, що її розгляне.

Президент України Петро Порошенко повернув Юрію Луценку заяву про звільнення з посади генерального прокурора.

 

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10 11 2018 10:50
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