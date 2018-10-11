Луценко про відмову Порошенка щодо відставки: Я вимушений працювати
Про це Луценко заявив в ефірі телеканалу "Прямий".
Відповідаючи на питання журналіста, чи означає рішення президента, що Луценко залишається працювати на посаді генпрокурора, він сказав: "Якщо коротко, то так".
Луценко додав, що у зв'язку з рішенням парламенту і президента, він продовжує нести відповідальність як генпрокурор.
"Я вважаю, що вчинив так, як учить нас європейська практика. В разі гострого суспільного збурення відповідальний за ту чи іншу ділянку роботи пропонує відправити себе у відставку. Якщо у нашому випадку президент і парламент на це погоджується — так і буде... Якщо мені висловив парламент недовіру аж 38 голосами, а це означає вотум довіри, — значить я вимушений працювати", — пояснив Луценко.
Нагадаємо, в середу, 7 листопада, генпрокурор Юрій Луценко подав заяву президенту Петру Порошенку про відставку.
У четвер, 8 листопада, Луценко заявивив, що президент негативно сприйняв його заяву про відставку, водночас, пообіцяв, що її розгляне.
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