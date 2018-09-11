Луценко про відставку: Порошенко не сприйняв мого кроку

Генпрокурор також наголосив, що "готовий до відставки"

Генппрокурор Юрій Луценко заявивив, що президент України Петро Порошенко негативно сприйняв його заяву про відставку, водночас, пообіцяв, що її розгляне.

"Я з президентом мав гостру розмову, він не сприйняв мого кроку. Він дізнався про все (рішення піти у відставку, ред.) за 5 хвилин до мого заходу у Верховну Раду. Тим не менше, я сказав, що це моє принципове рішення", - заявив очільник Генпрокуратури в ефірі телеканалу "1+1" ввечері 8 листопада, інформує "Громадське".

Його заява про звільнення лежить на столі у Порошенка, зазначив він.

Президент її розгляне, щойно повернеться зі своєї робочої поїздки з-за кордону. "Він сказав, що прийме рішення після повернення з-за кордону", - додав Луценко.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 листопада, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що подасть заяву про свою відставку.

Таке рішення він прийняв через критику правоохоронців щодо справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

"Щоб не було сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву про відставку президенту України, і ви в парламенті маєте розглянути це питання. Прошу зробити це цього тижня", - сказав він.

Луценко заявив, що не може допустити "двовладдя в країні, коли правоохоронну систему знищують бездоказово, навіть за розкритий злочин".

Однак депутати Верховної Ради на рейтинговому голосуванні не підтримали відставку генпрокурора Юрія Луценка.

Окрім того, віце-спікер Верховної Ради і член фракції "Блок Петра порошенка" Ірина Геращенко заявила, що провладна коаліція не підтримує відставку генпрокурора.