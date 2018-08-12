Луценко: Прокуратура завершила експертизу у справі розстрілів на Майдані
Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі телеканалу "Інтер", пише "Укрінформ".
"Ми завершили експертизу у справі тих осіб, які віддавали, за версією слідства, накази розстріляти мирний Майдан. На початку наступного року ми завершимо слідство, зможемо пред’явити суспільству, підозрюваним, а пізніше і звинувачуваним, докази того, що саме Янукович, Захарченко, Якименко, Шуляк, відповідно, президент, керівник СБУ, МВС, Внутрішніх військ та їх підлеглі віддали злочинні накази, через які на Майдані загибли більше 100 осіб", - сказав він.
Генпрокурор вважає, що "цей суд стане найочікуванішим процесом за ці роки".
"Втікачі не просто втекли в Росію, а перед цим знищили всю переписку, всі сервери. Тим не менш, слідчі змогли встановити факти, докази, опитати тисячі людей, дати фактаж, який, за висновком експертизи, має причинно-наслідковий зв'язок зі смертями на Майдані", – зазначив Луценко.
Нагадаємо, що 32 обвинувачених у злочинах проти Євромайдану підлягають звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 5-річного терміну давності.
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