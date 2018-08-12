Луценко: Прокуратура завершила експертизу у справі розстрілів на Майдані

Генпрокурор вважає, що "цей суд стане найочікуванішим процесом за ці роки"

Генеральна прокуратура України (ГПУ) завершила експертизу щодо осіб, які віддавали накази вбивати людей на Євромайдані.

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі телеканалу "Інтер", пише "Укрінформ".

"Ми завершили експертизу у справі тих осіб, які віддавали, за версією слідства, накази розстріляти мирний Майдан. На початку наступного року ми завершимо слідство, зможемо пред’явити суспільству, підозрюваним, а пізніше і звинувачуваним, докази того, що саме Янукович, Захарченко, Якименко, Шуляк, відповідно, президент, керівник СБУ, МВС, Внутрішніх військ та їх підлеглі віддали злочинні накази, через які на Майдані загибли більше 100 осіб", - сказав він.

Генпрокурор вважає, що "цей суд стане найочікуванішим процесом за ці роки".

"Втікачі не просто втекли в Росію, а перед цим знищили всю переписку, всі сервери. Тим не менш, слідчі змогли встановити факти, докази, опитати тисячі людей, дати фактаж, який, за висновком експертизи, має причинно-наслідковий зв'язок зі смертями на Майдані", – зазначив Луценко.

Нагадаємо, що 32 обвинувачених у злочинах проти Євромайдану підлягають звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 5-річного терміну давності.