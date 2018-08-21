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Луценко пропонує Тамразову угоду зі слідством

Екс-заступника голови Укргазвидобування підозрюють в участі у злочинній організації Януковича
Генеральний прокурор Юрій Луценко пропонує угоду зі слідством бізнесмену Олексію Тамразову, якого звинувачують у причетності до злочинної схеми заволодіння скрапленим газом організацією екс-президента Віктора Януковича та його оточення.
Луценко пропонує Тамразову угоду зі слідством Олексій Тамразов. Фото: Радіо Свобода

"Сьогодні він затриманий за статтею 256 "Сприяння членам злочинної організації" по статті 191 "Розкрадання в особливо великих розмірах". Після самого затримання відбудуться слідчі дії а також обрання запобіжного заходу. Адвокати і всі необхідні інструменти правової держави йому будуть надані", – сказав Луценко на брифінгу 21 серпня, відповідаючи на запитання журналістів.

"Більш того, я особисто вважаю, пана Тамразова міг би бути дуже добрим свідком і через інструмент угоди зі слідством дати остаточні покази про структуру, розподілення обов’язків, кримінальні схеми та інші подробиці злочинної організації", – додав він.

За словами Луценка, "судячи з того, що Тамразов говорив прокурору Кулику, передав на флешці, розповідав ЗМІ, свідчить про його моральну готовність допомогти слідству покінчити з цією організацією".

Водночас генпрокурор наголосив, що у разі, якщо Тамразов не буде йти на угоду зі слідством, "його дії на посаді заступника  голови правління ПАТ "Укргазвидобування" та причетність до структур, на які виводили кошти, передбачають відповідальність по достатньо серйозним статтям українського кримінального кодексу".

Генпрокуратру вдруге затримали екс-першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексія Тамразова.

Нагадаємо, що Тамразова затримали 9 серпня. Його підозрюють у спробі дати хабар у розмірі $200 тис прокурору ГПУ Костянтину Кулику.

Затриманий вважає, що його підставили.

Олексій Тамразов був першим заступником голови правління державної компанії "Укргазвидобування" з 2010-го по березень 2014 року. Він вважається бенефіціаром "Західної нафтогазової компанії" (ЗНГК), яка формально зареєстрована на його бізнес-партнера Сергія Чорного.

Тамразов також є власником ТОВ "Всеукраїнська медіа група", якому належить інтернет-видання "Інсайдер".

У понеділок, 13 серпняОлексій Тамразов вийшов з ізолятора під заставу.

 
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21 08 2018 16:15
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