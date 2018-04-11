Луценко провів нараду щодо справи Гандзюк
"Смерть Каті Гандзюк переживаю як особисте горе. Щойно завершив нараду. Слідство Нацполіції, яке ні на день не зупинялося, в якому проведено 367 допитів, 21 експертизу, перевірки на детекторі брехні та інші процесуальні дії, скоро буде завершене. Встановлені виконавці та організатор постануть перед судом. З метою встановлення замовника підозрюваний в організації вбивства у кінці жовтня переведений в ізолятор СБУ Києва. Все, що я обіцяв Каті, коли відвідував її в лікарні – буде виконано", – повідомив генпрокурор Луценко.
Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.
За словами глави Нацполіції Сергія Князєва, справу проти виконавців та організаторів нападу найближчим часом передадуть до суду. Однак адвокатка Катерини Євгенія Закревська стверджує: передача справи до суду в її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.
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