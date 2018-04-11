Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Луценко провів нараду щодо справи Гандзюк

Генпрокурор обіцяє, що встановлені виконавці та організатор постануть перед судом
Генеральний прокурор України Юрій Луценко ввечері в неділю, 4 листопада, провів нараду щодо справи померлої керівниці справами Херсонського міськвиконкому, активістки Катерини Гандзюк.
Луценко провів нараду щодо справи Гандзюк Фото: unian.ua

"Смерть Каті Гандзюк переживаю як особисте горе. Щойно завершив нараду. Слідство Нацполіції, яке ні на день не зупинялося, в якому проведено 367 допитів, 21 експертизу, перевірки на детекторі брехні та інші процесуальні дії, скоро буде завершене. Встановлені виконавці та організатор постануть перед судом. З метою встановлення замовника підозрюваний в організації вбивства у кінці жовтня переведений в ізолятор СБУ Києва. Все, що я обіцяв Каті, коли відвідував її в лікарні – буде виконано", – повідомив генпрокурор Луценко.

Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

За словами глави Нацполіції Сергія Князєва, справу проти виконавців та організаторів нападу найближчим часом передадуть до суду. Однак адвокатка Катерини Євгенія Закревська стверджує: передача справи до суду в її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 11 2018 23:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.