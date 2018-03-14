Луценко пригрозив Савченко арештом у разі неявки на допит в СБУ
Про це Луценко повідомив журналістам у Верховній Раді.
"За нашими даними, пані Надія зараз в Іспанії... Вона не з'явилась ані на допит в СБУ, а ні на сесію ПАРЕ... Я звертаюся до неї з проханням завтра об 11 годині прибути на допит до слідчого СБУ і дати пояснення по справі. Якщо вона цього не зробить, я як генеральний прокурор, маю достатньо підстав і повноважень, щоб внести до Верховної Ради подання про зняття депутатської недоторканності, затримання і арешт цього народного депутата", - сказав Луценко, пише "Громадське".
Зазначимо, Савченко обіцяє прибути на допит у випадку особистого оповіщення.
Нагадаємо, Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у зв'язку з розслідуванням у кримінальному провадженні стосовно керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.
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