Луценко пригрозив військовому прокурору сил АТО звільненням

"Будуть підозри - буде працювати, ні - вилетить, як попередній прокурор".

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про намір звільнити новопризначеного військового прокурора сил АТО Олега Цицака, якщо протягом трьох місяців не будуть пред'явлені підозри чиновникам, причетним до крадіжки грошей на будівництві другої лінії оборони.

"У зоні АТО потрібна людина, яка буде ефективною. Він довів свою ефективність на Закарпатті - а саме порушенням справ щодо корумпованих митників. Зараз перед ним завдання - до кінця року показати результат, оголосити про підозру чиновникам, які вкрали гроші на будівництві другої лінії оборони", - сказав Луценко, відповідаючи на запитання активістів про призначення колишнього прокурора Ужгородського військового гарнізону Олега Цицака військовим прокурором сил АТО, повідомляє Укрінформ.

Генпрокурор зазначив, що на другій лінії оборони замість укріплень - бліндажі, де лежать гілки, "там розікрадені повністю бронедвері та броньовані вікна, бетонні укріплення не побудовані".

"До кінця року повинні бути підозри всім, хто підписував акти виконаних робіт. Цицак це знає: будуть підозри - буде працювати, ні - вилетить, як попередній прокурор", - сказав Луценко.

Нагадаємо, 21 вересня генеральний прокурор Юрій Луценко у Краматорську представив нового керівника Військової прокуратури сил антитерористичної операції Олега Ціцака.

Новопризначений керівник Військової прокуратури сил АТО Олег Ціцак володіє будинком площею 480 квадратних метрів, двома автомобілями, квадроциклом і байком Harley-Davidson. Ще трьома транспортними засобами він користується за довіреністю.

