Луценко пригрозив військовому прокурору сил АТО звільненням
"У зоні АТО потрібна людина, яка буде ефективною. Він довів свою ефективність на Закарпатті - а саме порушенням справ щодо корумпованих митників. Зараз перед ним завдання - до кінця року показати результат, оголосити про підозру чиновникам, які вкрали гроші на будівництві другої лінії оборони", - сказав Луценко, відповідаючи на запитання активістів про призначення колишнього прокурора Ужгородського військового гарнізону Олега Цицака військовим прокурором сил АТО, повідомляє Укрінформ.
Генпрокурор зазначив, що на другій лінії оборони замість укріплень - бліндажі, де лежать гілки, "там розікрадені повністю бронедвері та броньовані вікна, бетонні укріплення не побудовані".
"До кінця року повинні бути підозри всім, хто підписував акти виконаних робіт. Цицак це знає: будуть підозри - буде працювати, ні - вилетить, як попередній прокурор", - сказав Луценко.
Нагадаємо, 21 вересня генеральний прокурор Юрій Луценко у Краматорську представив нового керівника Військової прокуратури сил антитерористичної операції Олега Ціцака.
Новопризначений керівник Військової прокуратури сил АТО Олег Ціцак володіє будинком площею 480 квадратних метрів, двома автомобілями, квадроциклом і байком Harley-Davidson. Ще трьома транспортними засобами він користується за довіреністю.
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