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Луценко призначив прокурором Чернівецької області Олега Соболя

Серед завдань нового керівника генпрокурор зазначив боротьбу з корупцією та контрабандою, а також зі злочинними угрупованнями регіону
Генпрокурор Юрій Луценко представив нового прокурора Чернівецької області, ним став Олег Соболь.
Луценко призначив прокурором Чернівецької області Олега Соболя

Про це у Facebook повідомила прес-секретар Луценка Лариса Сарган.

Серед завдань нового керівника генпрокурор зазначив боротьбу з корупцією та контрабандою, а також зі злочинними угрупованнями регіону.

"Думаю, що це спільна робота. Це робота для ДФС, СБУ, для Нацполіції і, безумовно, це робота для прокуратури", - зазначив Луценко.

Зазначимо, що сьогодні також стало відомо, що прокуратуру Рівненської області очолив Богдан Подубинський.

"Новий керівник Рівненської обласної прокуратури вольовий, я знаю, як він працює. На Рівненщині зараз врегульована ситуація з видобутком бурштину. Новий керівник буде працювати і далі в цьому напрямку", - зазначив Луценко.

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