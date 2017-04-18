ПОЛІТИКА НОВИНИГенпрокурор Юрій Луценко представив нового прокурора Чернівецької області, ним став Олег Соболь.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Луценко призначив прокурором Чернівецької області Олега Соболя
Серед завдань нового керівника генпрокурор зазначив боротьбу з корупцією та контрабандою, а також зі злочинними угрупованнями регіону
Про це у Facebook повідомила прес-секретар Луценка Лариса Сарган.
Серед завдань нового керівника генпрокурор зазначив боротьбу з корупцією та контрабандою, а також зі злочинними угрупованнями регіону.
"Думаю, що це спільна робота. Це робота для ДФС, СБУ, для Нацполіції і, безумовно, це робота для прокуратури", - зазначив Луценко.
Зазначимо, що сьогодні також стало відомо, що прокуратуру Рівненської області очолив Богдан Подубинський.
"Новий керівник Рівненської обласної прокуратури вольовий, я знаю, як він працює. На Рівненщині зараз врегульована ситуація з видобутком бурштину. Новий керівник буде працювати і далі в цьому напрямку", - зазначив Луценко.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 04 2017 20:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
No articles