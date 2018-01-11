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Луценко розповів про позитивний бік масової еміграції українців

Цього року Україну покинули понад 600 тисяч громадян
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що з України від початку 2018 року виїхали 600 тисяч осіб і в цьому є позитивні моменти.
Луценко розповів про позитивний бік масової еміграції українців Фото: unian.ua

"Сьогодні всі плачуть, що немає робочої сили, тому що, мовляв, українці виїжджають за кордон. Я хочу, щоб ви знали цифри. Це неправда, що мільйони українців покинули країну", – заявив він під час виступу в Українському католицькому університеті в четвер, 1 листопада, пише LB.ua.

За словами Луценка, минулого тижня він отримав актуальні дані про міграцію за 9 місяців 2018 року.

"Різниця між тими, хто виїхав і в'їхав минулого року, була 200 тис., які там залишилися. Цього року – 600 з хвостиком. Так, це втричі більше, але це не мільйон", – заявив генпрокурор.

За словами Юрія Луценка, в сусідніх країнах ситуація не краща.

"З Польщі виїхало шість мільйонів на заробітки туди, далі. З Прибалтики і Центральної Європи, думаю, теж доволі багато людей", – сказав він.

Генпрокурор додав, що бачить у такій міграції не лише негатив, але й позитивні моменти.

"Ми нарешті досягли єдності зі своїм цивілізаційним простором. Це ще на Майдані здавалося дивом", – сказав він.

Нагадаємо, вчора, 31 жовтня, президент України Петро Порошенко заявив, що у 2018 році кількість українців, які виїхали за кордон, зросла на 10-15%.

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01 11 2018 22:25
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