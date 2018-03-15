Луценко: Савченко особисто планувала теракт у залі Верховної Ради

Він анонсував, що сьогодні внесе до ВРУ подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Савченко

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що за даними слідства, позафракційний народний депутат Надія Савченко планувала теракт у сесійній залі Верховної Ради.

"У слідства є беззаперечні докази того, що Надія Савченко особисто планувала, особисто вербувала, давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, в цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі - урядову і посадову, мінометами обрушивши купол ВР і автоматами добиваючи тих, хто виживе. У нас є беззаперечні докази", - сказав Луценко, передає "112 Україна".

Він анонсував, що сьогодні внесе до ВРУ подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Савченко.

Раніше народний депутат фракції "Народний фронт" Антон Геращенко заявив, що Надії Савченко можуть пред'явити підозру про участь у підготовці державного перевороту.

Нагадаємо, Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у зв'язку з розслідуванням у кримінальному провадженні стосовно керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у разі неявки депутатки Надії Савченко на допит в СБУ, він буде змушений подати до Ради подання на зняття депутатської недоторканності, притягнення до кримінальної відповідальності та арешт.