Луценко: Савченко зверталася до офіцерів ЗСУ з проханням підготовки терактів

Генпрокурор каже, що Росія надавала зброю для терактів проти вищого керівництва України

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що народний депутат Надія Савченко зверталася до офіцерів Збройних сил України з проханням підготовки терактів проти вищого керівництва країни.

Про це Луценко сказав під час засідання Регламентного комітету Верховної Ради, де розглядається питання про притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, пише "112 Україна".

"Протягом літа-осені 2017 року Рубан та народний депутат Савченко підшукували співучасників та виконавців терористичного акту. Особисто народний депутат Савченко зверталася з такою пропозицією до окремих офіцерів різних частин ЗСУ. Влітку 2017 року народний депутат України Савченко звернулася з такою пропозицією до офіцерів 8 полку спеціального призначення ЗСУ, що дислокуються у Харкові, а на момент контакту з народним депутатом України знаходилися у зоні АТО. Офіцери Березень, Захарченков, Лещ, Кіт отримали особисто від неї (Савченко, ред.) пропозицію вчиняти терористичні акти задля знищення вищого керівництва української держави, захоплення адміністративних будівель, створення хаосу, повалення конституційного ладу та захоплення влади", – сказав Луценко.

Також, за словами генпрокурора, правоохоронці мають докази участі Російської Федерації в наданні зброї для здійснення терактів проти вищого керівництва України.

"Ми маємо факти, які доводять участь РФ, як ворога української держави, у наданні зброї особам, які запланували і готувалися до вчинення терористичного акту проти вищого керівництва держави, мирного населення столиці з метою повалення конституційного ладу", - сказав він.

Нагадаємо, у Комітет ВР з питань регламенту та організації роботи Ради надійшло подання ГПУ щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Надії Савченко.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідчі ГПУ мають докази того, що депутатка Савченко планувала теракт у залі Верховної Ради. Рада одразу ж виключила депутатку Надію Савченко з комітету з питань національної безпеки і оборони.