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Луценко сказав, що особисто вручить підозри Розенблату і Полякову

Генпрокурор сказав, що і стосовно депутата Євгена Дейдея ("Народний фронт") є підстави говорити про незаконне збагачення
Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що 13 липня особисто вручить підозри народним депутатам Бориславу Розенблату і Максиму Полякову.
Луценко сказав, що особисто вручить підозри Розенблату і Полякову Юрій Луценко. Фото: antikor.com.ua

Про це він сказав журналістам після завершення засідання регламентного комітету Верховної Ради в середу.

"Завтра на 14:30 Розенблат і Поляков викликані в Генеральну прокуратуру України, і я особисто вручу їм підозри. Так велить закон. Після цього в справу вступить керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який буде продовжувати слідство", - повідомив Луценко, інформує "Інтерфакс-Україна".

Він розповів також, що зараз триває робота над внесеним 11 липня поданням на депутата з фракції "Народний фронт" Дениса Дзензерського, яке зараз юридична служба Генпрокуратури оцінює з точки зору відповідності законодавству, і за двома відхиленим парламентом поданнями, які будуть повторно внесені в Генпрокуратуру.

"З великою ймовірністю можу сказати, що якщо депутати не бачать несплату податків Лозовим (депутат з Радикальної партії Андрій Лозовий), то, очевидно, доведеться побачити незаконне збагачення, яке вже не передбачає можливості відбутися штрафом або виплатою відповідної суми", - зазначив глава ГПУ.

Генпрокурор сказав, що і стосовно депутата Євгена Дейдея ("Народний фронт") є підстави говорити про незаконне збагачення.

Луценко підкреслив, що за всіма відхиленими поданнями на народних депутатів будуть готуватися нові подання.

Нагадаємо, Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Борислава Розенблата, якого нещодавно виключили з фракції БПП.

Також Рада проголосувала рішення про зняття недоторканості та дозвіл арешту депутата від "Народного фронту" Максима Полякова.

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12 07 2017 20:38
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